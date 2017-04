„Posudek hotový není. Věřím, že bude do dvacátého dubna a že budeme vědět, jaká je hodnota pozemků a nemovitostí. Potom budeme jednat o ceně. Do června by mohlo dojít k řešení,“ uvedl Chvojka v pořadu Partie.

Pokud bude do konce dubna hotové vyčíslení majetku, v květnu by mohlo proběhnout jednání s majitelem vepřína. „V červnu můžeme rozhodnout o tom, že kupujeme vepřín. A potom máme ještě půl roku. Můžeme to stihnout v polovině tohoto roku a ještě máme rezervu,“ dodal. Podle Chvojky je majitel stále nakloněn tomu, že by vepřín prodal.

Připomínejme minulost, apeluje TOP 09

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Michal Kučera mu vyčetl, že vláda jedná pomalu. Odkup vepřína však TOP 09 podporuje. „Zejména dnes, kdy vítězí populismus a lhostejnost v naší společnosti, je důležité připomínat si naší minulost,“ uvedl Kučera.

Připomněl a zkritizoval výrok vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše (ANO) o tom, že v Letech nebyl koncentrační tábor Romů, ale tábor pracovní. V jiné demokratické zemi na západ od nás by podle Kučery musel za takový výrok Babiš odejít z politiky.

„Já věřím, že tam došlo jen k nějakému nepochopení,“ mírnil svého kolegu Chvojka.

Znalecký posudek zajišťuje ministerstvo kultury. Má stanovit hodnotu pozemků, staveb i technického vybavení, které na místě jsou.

Se zástupci společnosti AGPI, který výkrmnu provozuje, jednal bývalý ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD) a ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Dienstbier, kterého loni na konci listopadu v ministerském křesle vystřídal Chvojka, přístup majitelů označoval za vstřícný a konstruktivní.

Zrušení výkrmny požadují některé romské organizace. Česko k odstranění farmy z pietního místa několikrát vyzval i Evropský parlament a další mezinárodní organizace.

Tábor v Letech otevřely v srpnu 1940 protektorátní úřady jako kárný pracovní tábor. Byl pro muže, kteří nemohli prokázat zdroj obživy. Měli v něm končit i kočovníci. Stejné zařízení existovalo v Hodoníně u Kunštátu. V lednu 1942 se oba tábory změnily na sběrné, v srpnu pak byly v obou místech zřízeny romské tábory. Od té doby do května 1943 táborem v Letech prošlo 1308 Romů - mužů, žen i dětí. Z koncentračních táborů se po válce vrátilo necelých 600 romských vězňů. Podle odhadů tak nacisté vyvraždili 90 procent českých Romů.