Zákon prošel hladce. Ze 160 přítomných ho podpořilo 148 zákonodárců napříč politickým spektrem. Normu nyní posoudí Senát, poté ji dostane na stůl prezident.

„Změny umožní ČR pružně adekvátně reagovat na vývoj v rámci migračních toků a dalších případných migračních krizí. Za těmi návrhy stojíme,” řekl k tomu ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD).

Novelu, která původně řešila víza pro cizince, pozměnil poslanec ČSSD Václav Klučka. Schválená norma počítá například s omezením práva na slučování rodin. Pokud bude cizinec, který pochází ze země mimo EU, v Česku pobývat bez platného víza, nebude moci žádat o povolení k pobytu pro sebe jako člena rodiny.

Novela má také například umožnit zastavení řízení o povolení pobytu, pokud by se cizinec bez vážného důvodu k řízení nedostavil, lhal by, předkládal by padělané doklady. Omezit nežádoucí ekonomickou migraci má novela postihem takzvaného skrytého agenturního zaměstnávání bez povolení úřadu práce.

Podporili jsme zprisneni zákona o pobytu cizinců na území CR,soucasne jsme eliminovali pozměňovací navrh,ktery by vedl k porušování ustavy. — Jiří Mihola (@JMihola) 7. dubna 2017

Sněmovnu v debatě rozdělil jeden z pozměňovacích návrhů poslance Václava Klučky (ČSSD), který navrhoval omezit možnost soudního přezkoumání rozhodnutí v řízeních o pobytu cizinců. Soudní přezkum by se měl omezit i v případě, kdyby člověk ze zahraničí přišel v Česku o svobodu. Pokud by zadržování bylo nezákonné, cizinec by nemohl žádat u soudu odškodnění.

To někteří poslanci považovali za protiústavní, návrh kritizovala i řada neziskových organizací pracujících s migranty. Podle nich by zkomplikoval zaměstnávání zahraničních pracovníků, přestože zaměstnavatelé už dlouho volají naopak po zjednodušení a uvolnění procesu. Ve výsledku by tak podle nich norma mohla značně poškodit českou ekonomiku.

Pozměňovací návrh, kvůli kterému se poslanci přeli, nakonec v dílčím hlasování neprošel. Zvedlo pro něj ruku pouze 65 poslanců - většina z ČSSD, komunisté a Úsvit. Potřeba bylo 80 hlasů. Proti byli naopak skoro všichni z ANO, KDU-ČSL, ODS i TOP 09. Kdo jak hlasoval, si můžete prohlédnout zde.

Bouřlivá debata

Diskuze k novele byla ve Sněmovně celkem bouřlivá. „Nepodepsal bych se pod žádný návrh, který by byl legislativně vadný. Jsem přesvědčen, že ten návrh má svůj smysl a je v souladu s nálezem Ústavního soudu, že stát má právo si pro pobyt cizinců stanovit své mantinely,“ hájil svůj návrh Klučka.

„Jestli s tím EU nesouhlasí, tak je hodně pozadu. Každý se snaží v tom imigračním procesu zpřísnit, co se dá,“ dodal.

„Pokud budeme dál trvat na soudním přezkumu, celý proces se velmi zpomalí. Nejsme xenofobní národ. Chceme, aby tady byla jasná pravidla, ” tvrdil ministr Chovanec.

„Představuje určitou formu dalšího zpřísnění, ale neměli bychom jít za čáru. Jestliže má být ČR nazývána právním státem, nemožnost přezkumu právním soudem je nepřekročitelnou hranicí,“ uvedla zpravodajka normy Zuzka Bebarová Rujbrová (KSČM).

Já jsem na tu Ústavu přísahal, takže nemůžete chtít, že na něco takového přistoupím Ivan Gabal (KDU-ČSL)

Ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD) upozornil na to, že rada vlády pro lidská práva považuje některé části návrhu v rozporu s českým ústavním pořádkem i s unijním a mezinárodním právem. Za protiústavní ho označil i člen ústavně-právního výboru Martin Plíšek (TOP 09).

„Já jsem na tu Ústavu přísahal, takže nemůžete chtít, že na něco takového přistoupím,“ prohlásil k tomu poslanec Ivan Gabal (KDU-ČSL).

Podobný názor má i šéf topky Miroslav Kalousek. „Jsem přesvědčen, že pořádek chceme mít všichni. Ale nemůžeme si jako zákonodárný sbor dovolit zvůli. Připustíme-li, že správní rozhodnutí nebude přezkoumatelné soudem, připustíme zvůli. To na území civilizovaného státu nelze připustit,“ míní.

Původním záměrem novely z pera ministra vnitra Chovance bylo ulehčit cizincům podnikání a práci v ČR. Pracující cizinci budou moci v Česku zůstat půl roku, aniž by museli po třech měsících prodlužovat vízum. V případě, že se jejich podnikání bude týkat významné investice, budou v ČR moci pracovat až pět let. Chovanec původně navrhoval dva roky, pozměňovací návrh ale dobu prodloužil.