Těch, kteří chtějí zůstat mimo příští kandidátku, bude však podle informací Práva víc – například někdejší odborový předák Jaroslav Zavadil, Stanislav Huml, Lubomír Toufar, Štěpán Stupčuk nebo Jiří Koskuba.

Zavadil, který vedl pražskou kandidátku ČSSD v roce 2013, na ní letos nebude vůbec. Alespoň nefiguruje na té, kterou v pondělí schválil krajský výkonný výbor. Nic by na tom nemělo změnit ani chystané páteční jednání předsedy strany Bohuslava Sobotky s předsedou pražské ČSSD Miloslavem Ludvíkem a místopředsedou strany Petrem Dolínkem.

To by se mělo týkat jen pozice lídra a možnosti, aby se Ludvík, kterému výbor v pondělí shodil jeho návrh kandidátky, o post v primárních volbách ucházel. „Zavadil se jako nestraník často s linií ČSSD rozcházel,“ řekl Právu zdroj z pražské ČSSD.

Přední pozice na kandidátkách jsou navíc v ČSSD velmi cenné, a to zejména kvůli nízkým volebním preferencím, které strana v průzkumech dostává. V ČSSD tedy panují obavy, že v současné době padesátihlavý klub se po volbách zřetelně ztenčí.

„Nechtěňátko“ Benešová

O tom hovořila pro Lidové noviny i Benešová, která stejně jako Zavadil nemá stranickou průkazku. „Preference padají a je jasné, že poslaneckých míst bude málo. Takže potřebují uhrát místa pro své mazlíky,“ řekla LN s tím, že ji vedení soc. dem. už ve Sněmovně nechce.

„Jsem pro předsedu Sobotku naprosté nechtěňátko. Nehlasuji totiž tak, jak on by si přál. Kritizovala jsem policejní reorganizaci a kritizuji ji dodnes,“ dodala.

Místo by na kandidátce neměl už na podzim dostat ani Huml, který do ČSSD přišel v roce 2012 z Věcí veřejných. Sám by však o post poslance zájem měl. „Je to s otazníkem, rozhodne se v pátek. Vypadá to, že mě vedení kraje nechce, ale je to předběžné,“ řekl.

O post na předních místech kandidátky hraje ve středních Čechách podle informací Práva i poslanec Richard Dolejš. „Jsem připraven i nadále v dresu soc. dem. bojovat. O umístění rozhodnou v dalším kole primárek všichni členové kraje,“ napsal Právu.

Jihomoravský poslanec Lubomír Toufar se naopak místa na kandidátce sám vzdal. „V květnu dosáhnu důchodového věku (64), což je další důvod k ukončení mé činnosti ve vrcholové politice,“ sdělil Právu.

Obdobně se rozhodl nekandidovat i Štěpán Stupčuk, který loni čelil stíhání za to, že boural opilý. „Chci se vrátit ke své původní profesi právníka. V květnu se mi navíc narodí první dítě, tak je načase zvolnit a věnovat se rodině,“ řekl Právu.

Koskuba: Někdo dokáže prokoučovat i jasné vítězství



Na pražské kandidátce není ani Jiří Koskuba, který je ve Sněmovně od roku 2010. „Jestliže ani delegáti sjezdu neshledali ‚nic shnilého ve státě dánském‘, pak je prostě vymalováno. Nejpozději podzim ukáže, jaká byla pravda. Je vše o to mrzutější, že tato slepená vláda tak špatná nebyla. Spíše naopak. Ale jak vidno, někdo dokáže prokoučovat i jasné vítězství,“ konstatoval.

Tejc, který své rozhodnutí nekandidovat oznámil před týdnem, se domnívá, že výrazná změna klubu ČSSD může být na škodu. „Každý je nahraditelný, ale pokud by byl klub obměněn z 80 procent, nebo z více než 60 procent, tak by to byla ztráta, protože zkušenost se získává ve Sněmovně přinejmenším rok nebo dva,“ řekl Právu.

O tom, že nebude kandidovat, už hovořil i matador Jandák. Ten se uchází o post v Radě Českého rozhlasu. A Nytrová se s ČSSD rozešla ve zlém už v prosinci. Vedení strany pobouřila svými výroky na adresu homosexuálů.