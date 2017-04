Do zastávky, kde soupravy zastavují od roku 1988, masivně prosakovala podzemní voda a poškozovala zabezpečovací zařízení, elektroinstalace, nosný systém obkladů. Proto se rozběhla rozsáhlá rekonstrukce, která spolyká 145 miliónů korun.

„Nacházíme se v té nejzásadnější fázi. Dochází k injektáži, lije se beton, aby voda neprosakovala do stanice a technického zázemí,“ řekl na staveništi investiční ředitel DP Jan Blecha. Ocelové nosné konstrukce se stříkají torketem, což je 5 - 10 cm silná betonová směs, která je ochrání.

Oprava stanice metra Jinonice

FOTO: Lucie Fialová, Právo

Stanice, jež leží 23 metrů pod zemí, a tedy pod hladinou podzemní vody, je kompletně odstrojená. V jejích útrobách pracuje na 50 dělníků 24 hodin. V pravidelných intervalech jezdí za plotem na obou kolejích vlaky metra. Na některých místech ještě voda stále kape. Eskalátory, které se měnit nebudou, zakrývá dřevotříska.

Video

Stanice metra Jinonice (snímek z letošního ledna)

Až skončí injektáže, přijde na řadu pojistný odvodný systém, obklady, podhledy, modernizace technologické části, nový rozhlas, kamerový systém, osvětlení. Na svoje místo se vrátí vyčištěné skleněné obklady z dílny Františka Víznera. S výjimkou nového pásu z lakovaného skla na stěnách v kolejišti, na kterém se objeví názvy stanice.

„Jsme si vědomi historické a architektonické hodnoty obkladů z dílny sklářského umělce Františka Víznera. Navrhované řešení v maximální možné míře zachová původní obklad, a tím i ráz celé stanice,“ poznamenal už na začátku renovace náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD).

Podle něj nejde ani tak o finančně náročnou akci, jako spíš o technologicky složitou záležitost. Srpnový termín chce město stihnout i proto, že v okolí sídlí některé fakulty Karlovy univerzity, kam na podzim po prázdninách zamíří davy studentů.

Oprava stanice metra Jinonice

FOTO: Lucie Fialová, Právo

Metropole hodlá výhledově do obnovy stanic metra investovat miliardy. Nepočítá už ale s kompletní výlukou provozu jako v případě Jinonic. Ročně by ráda opravila dvě zastávky. Příští rok by měly přijít na řadu Skalka a Dejvická.