Obhájil jste post těsnou většinou hlasů. Je to silný mandát, který jste chtěl?

Můj kolega mi psal, že jsem vyhrál ‚o prsa Jeronýma Tejce‘. Před volbou média psala, že neprojdu, že bude druhé kolo. Beru to tak, že předseda ukázal na svého statutárního místopředsedu podruhé, a Bohuslavu Sobotkovi se to dvakrát povedlo. Byl jsem zvolen a o síle mandátu nemá smysl polemizovat.

Byla to tedy jasná podpora premiéra Sobotky, co vám dopomohlo k vítězství?

Nechtěl bych slova pana premiéra dál komentovat. Dostal jsem méně hlasů, než on, takže ne všichni, kdo volili Bohuslava Sobotku, hlasovali pro mě. Na sjezdu jste viděli, že je určitá vůle po změně, ale zatím je tým kompaktní. Bohuslav Sobotka a Milan Chovanec jsou první muži ČSSD. Dnes končíme s debatou sami o sobě, zítra o programu, a pak musíme za lidmi.

Co musí ČSSD udělat pro to, aby vyhrála volby?

Být srozumitelná, úderná, odvážná a sdělila veřejnosti jednoduché poselství, co chce dělat. Viděli jste sami, jak dopadla progresivní daň. V komunikaci musíme být efektivnější, to je naše poučení do budoucna.

Má ČSSD jednoduše a srozumitelně sdělit voličům, zdali podporuje Miloše Zemana na prezidenta?

Bohuslav Sobotka i vedení strany deklarovalo, že bude referendum. I Miloš Zeman řekl, že nestojí o pravou podporu politických stran, chce mít podporu veřejnosti. Myslím, že je velký favorit.

Vy osobně jste Miloše Zemana na prezidenta už podpořil.

Říkal jsem, že pokud bude referendum, tak že ho podpořím. Můj hlas má. Pokud by to dopadlo tak, že by v referendu nezískal většinu, budu se chovat jako zodpovědný straník a ctít většinový názor.