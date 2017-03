ČSSD mírně stáhla náskok ANO, když její podpora se zvedla o 1,5 procentního bodu, zatímco voličů ANO přibylo o půl procentního bodu (lednový průzkum si můžete prohlédnout zde).

„ČSSD se vrátila na hodnoty z jara 2016 (před propadem okolo krajských voleb). Může jít o náhodnou statistickou oscilaci modelu, ale také o oslovení části tradičně levicových voličů,“ uvedli autoři průzkumu. Sociální demokracie podle nich posílila zejména na úkor KSČM.

Podpora komunistů klesla na 12 procent z lednových 15 procent, ODS zůstala na osmi procentech. Shodně o půl procentního bodu na sedm procent si polepšila TOP 09 a KDU-ČSL. Podle Medianu tak TOP 09 prozatím zastavila pozvolný pád.

Lidovci a STAN na hraně



Lidovci a STAN, kteří jednají o volební koalici, by dohromady oslovili zhruba devět procent voličů, uvedl Median. „Pokud by je však volili všichni lidé, kteří vážně zvažují alespoň jednu ze stran, mohla by se koalice dostat až ke 13 procentům,“ doplnil. Koalice by pro vstup do Sněmovny potřebovala alespoň desetiprocentní zisk.

Z ostatních uskupení na tom bylo nejlépe hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) s nezměněnou podporou 4,5 procenta hlasů. Zelení si polepšili na tři procenta, Pirátům podpora klesla na dvě procenta. Statistická odchylka pro malé strany je plus minus jedno procento, u velkých 3,5 procenta.

Nejvyšší potenciál u ANO



Nejvyšší volební potenciál, což je souhrn všech voličů, kteří stranu reálně zvažují a nevylučují účast u voleb, má nyní s 36 procenty ANO. „Zisk strany ale lze v delším časovém horizontu těžko předpovídat, protože má relativně omezené jádro loajálních voličů,” uvedla agentura.

ČSSD podle ní může ANO dlouhodobě dohnat, ale také klesnout k hodnotám komunistů, jejichž volební potenciál Median předpokládá mezi deseti a 15 procenty.

„Napravo od středu panuje velké váhání - žádná z dalších stran totiž nemá jistý vstup do Sněmovny, ale TOP 09, ODS i KDU-ČSL mohou v případě zisku všech potenciálních voličů získat deset či více procent,“ doplnili autoři průzkumu.

Větší zájem u starších lidí



Účast u hypotetických voleb do Poslanecké sněmovny podle Medianu v současnosti avizuje 57 procent respondentů. Častěji by se chtěli voleb účastnit lidé nad 65 let (64 procent) a nejméně lidé do 29 let (46 procent).

Více se chtějí voleb účastnit vysokoškoláci (77 procent) a lidé s čistým osobním příjmem nad 25 tisíc korun čistého měsíčně (65 procent).

Median se v průzkumu mezi 3. únorem a 4. březnem dotazoval 1040 lidí ve věku 18 a více let.