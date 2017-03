„První návrh má znemožnit nákladním autům v délce nad 12 metrů kdekoliv sjet z Pražského okruhu směrem do Prahy, při zachování dopravní obslužnosti,” uvedl Dolínek.

Tato varianta by tak ponechala kamióny na Jižní spojce i Štěrboholské radiále, které slouží jako spojnice dálnic D11 a D1. Vozidla by však již nemohla sjíždět směrem do centra města, což by si vyžádalo úpravu dopravního značení.

Druhá, drakoničtější varianta by zakázala vjezd kamionů na výše zmíněné komunikace. „Jižní spojka by nebylo místo, ze kterého se nedá sjet, Jižní spojka by bylo místo, po kterém se nesmí jet,” popsal Dolínek.

Nákladní vozidla by tak kvůli absenci okruhu musela mezi D1 a D11 projíždět přes středočeské obce. Navazujícím krokem by tak muselo být řešení dopravy v těchto lokalitách.

Vjezd kamiónům delším než 12 metrů hodlá pražský magistrát omezit kvůli vyřazení dostavby Pražského okruhu mezi dálnicí D1 a Běchovicemi ze seznamu prioritních dopravních staveb, k němuž loni přistoupila vláda.

Dolínek si je podle svých slov vědom toho, že nejde o „úplně populární” řešení, nicméně o předložených návrzích chce diskutovat jak s provozovateli, tak se Středočeským krajem i pražskými zastupiteli.