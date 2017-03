Poslanecký návrh se ve druhém čtení objevil coby přílepek novely zákona o pobytu cizinců. Neprošel tedy standardním meziresortním řízením. Neziskovky navíc upozorňují na to, že jeho části nejsou v souladu s evropským právem.

„Obsáhlý návrh zavádí neodůvodněné restrikce pro pobyt rodinných příslušníků občanů ČR ze zemí mimo EU, navrhuje výrazné překážky v již ztíženém přístupu zahraničních pracovníků na trh práce a snaží se zrušit demokratický dohled soudů nad rozhodnutími ministerstva vnitra,“ uvádí se v prohlášení Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.

Nevládní organizace vyzvaly poslance, aby ve třetím čtení návrh odmítli. Vadí jim především, že Klučkův návrh by například neoprávněně zadržené migranty zbavoval nároku na odškodnění poté, co by byli propuštěni.

Návrhy poslance Klučky, které konzultoval s experty ministerstva vnitra, povedou ke zlepšení celého migračního systému. Ministr vnitra Milan Chovanec

Za nezaplacení silniční daně by cizincům nemusel být prodloužen pobyt v ČR, zákon by také znemožňoval sloučení rodin po obdržení výjezdního příkazu.

Poslanec Klučka Právu řekl, že jeho pozměňovací návrh reaguje na bezpečnostní situaci. „Nečekal jsem, že by můj legitimně podaný návrh zůstal bez povšimnutí nevládních organizací, které se zabývají migrací občanů,“ řekl Právu.

Návrh podle něj do práv cizinců nijak nezasahuje. „Reagujeme například na rizika padělaných dokladů, které se množí,“ uvedl. Svůj návrh konzultoval s ministerstvem vnitra, což potvrdil i šéf resortu Chovanec.

„Návrhy poslance Klučky, které konzultoval s experty ministerstva vnitra, povedou ke zlepšení celého migračního systému. Jako zásadní vnímám i to, že návrh reaguje také na současnou bezpečnostní situaci v okolí průmyslových zón,“ sdělil Právu Chovanec.

Nerovnost v právu?

„Potřebujeme návrhy, které povedou k tomu, aby na našem území mohli cizince zaměstnávat jen takoví zaměstnavatelé, kteří vůči státu plní své povinnosti,“ doplnil ministr.

Ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD) byl v hodnocení opatrnější. „Je to odvážný návrh. Podle mého názoru bohužel zakládá nerovnost v právu na soudní ochranu, což není šťastné,“ řekl Právu.

Návrh zkritizoval Martin Plíšek (TOP 09). „Není správné, když ministerstvo vnitra napíše poslanci rozsáhlý pozměňovací návrh, který neprošel připomínkovým řízením. Nejsou tak známy dopady návrhu ani jeho slučitelnost s našimi závazky. Děsím se toho, co v předvolebním období při lovení hlasů voličů ve Sněmovně projde,“ řekl Právu.