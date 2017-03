Na systém si stěžovali hlavně starostové menších obcí. Vadilo jim, že dobrovolnické spolky musí evidovat tržby při překročení ročního obratu 175 tisíc korun. Varovali před tím, že by to mohlo vést k zániku kulturních akcí na vesnicích.

„Starostové přišli a chtěli se bavit o limitu, aby se limit úplně zrušil. My jsme řekli: nebavme se o limitu, bavme se o tom, že když nějaký spolek udělá pětkrát, šestkrát do roka ples, tak jestli to je podnikatelská činnost. Podle pana ministra financí to podnikatelská činnost to není,“ vysvětlil mluvčí.

Vznikne příručka



Finanční správa proto příští týden vydá metodickou příručku, kde chce uvést konkrétní příklady. Podle Žurovce je potřeba vyjasnit hranici mezi podnikatelskou a nepodnikatelskou činností.

„Od počátku platí, že nepodnikatelská činnost nepodléhá EET. Podnikání je činnost soustavná, provozovaná pravidelně. Pokud pořádáte čtyřikrát ročně myslivecký bál, tak to není podnikatelská činnost, ale pokud každý pátek pořádáte diskotéku, tak to podnikatelská činnost je,“ shrnul.

Hranice nejasná



Na dotaz, zda je podnikatelská činnost to, když někdo pořádá diskotéku jednou měsíčně, ale odpovědět nedokázal.

EET byla v Česku spuštěna vloni. Od prosince musí tržby evidovat restaurace, hospody a ubytovací služby. Prvního března letošního roku začala druhá fáze, tržby už musí evidovat i podnikatelé v maloobchodě a velkoobchodě.