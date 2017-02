„Já se tím netajím, myslím si, že ANO jako silný politický subjekt na této scéně by prostě mělo mít vlastního kandidáta. Kdyby ho nemělo, tak říká, že vlastně není schopno vygenerovat vlastního kandidáta, aby se případně postavil dalším silným kandidátům,” řekl v neděli Novinkám Brabec. Podobně se před časem vyjádřil i Stropnický.

Právě ten je podle Brabce ideálním adeptem na kandidáta na Hrad. V úvahu by podle něj také přicházela i eurokomisařka Věra Jourová, která o tom ale prý kvůli své funkci neuvažuje.

„Pokud Miloš Zeman bude kandidovat a já jsem si tím jistý na 99 procent, že bude. Tak bude velice těžké ho porazit. To je zřejmé. Prezidenta Zemana by mohlo zradit pouze jeho zdraví, což mu samozřejmě nepřeju,” reagoval Brabec na dotaz, zda má Stropnický šanci uspět i v klání se stávajícím prezidentem Milošem Zemanem. Ten svojí kandidaturu oznámí široké veřejnosti 10. března.

Brabec dodal, že Zeman je pro určitou skupinu lidé velice silný kandidát, který je nesmírně viditelný a je neustále mezi lidmi, takže by bylo obtížné ho porazit. Vhodnou strategií by podle Brabce bylo postoupit do druhého kola. „Tam se může porvat, tam už to může být všechno jinak,” uvedl Brabec.

Stropnický kandidaturu podmiňoval zvolením do vedení



Stropnický přitom před časem médiím sdělil, že nutnou podmínkou pro jeho vstup do boje o Hrad je zisk dostatku hlasů na post místopředsedy hnutí. V neděli získal ze všech kandidátů nejvíce hlasů, hlasovalo pro něj 174 delegátů. Podle něj je to ale spíš nějaký vzkaz.

„Tento sjezd nebyl o prezidentské volbě. Jen jsem řekl, že určitá míra sebereflexe tady ode mě musí být z hlediska toho, jestli dostanu podporu nebo jestli vůbec budu zvolen místopředsedou. Je to pro mě jenom nějaká indikace nebo nějaký vzkaz, ale hnutí ANO ještě nerozhodlo, jakým způsobem by řešilo prezidentskou volbu,” řekl v neděli Stropnický.

Babiš spíš pro referendum



Šéf ANO Andrej Babiš přiznal, že by hnutí asi mělo oznámit stranické referendum ohledně možného prezidentského kandidáta, zároveň dodal, že současný prezident Miloš Zeman má „velkou výhodu, protože na něj chodí lidé”. Je to podle něj politik, který dokáže na náměstí přilákat tisíce lidí.

Neochotu postavit vlastního kandidáta, ale vyjádřil i „druhý muž strany” Faltýnek. „Já bych počkal až na to, co navrhnou naši členové. Možná by ta referenda mohla být dvě. Jedno o tom v rámci členské základny, jestli vlastně chceme stavět vlastního prezidentského kandidáta a potom, pokud ano, tak ať navrhnou konkrétní lidi,” řekl Faltýnek.