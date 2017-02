Podle policejního odhadu se na demonstraci sešlo zhruba tisíc lidí. Krátce po 13:30, kdy měla akce oficiálně začít, však podle reportéra Novinek začaly řady účastníků řídnout.

Okolo 15. hodiny, kdy se akce přesunula z Václavského náměstí na Staroměstské náměstí, se demonstrace účastnilo podle ČTK už jen asi 200 lidí. Sluší se připomenout, že podobnou demonstraci uspořádali stejní organizátoři už začátkem prosince, kdy se jí zúčastnilo několik stovek lidí.

Ve středu startuje druhá vlna EET, která se týká hlavně maloobchodních a velkoobchodních firem. Předseda APM Radomil Bábek označil EET za nástroj státní zvůle a šmírování podnikatelů. V projevu odkázal i na komunistický puč v roce 1948: „Před 69 lety tady pochodovaly ozbrojené bojůvky komunistické strany. Tehdy uchopily moc a začaly řádit. Dějiny mají tendenci se opakovat, ale tohle nikdo z nás určitě nechce. Vláda se přitom chová jako papaláši, vrchnost a tvrdí bolševici,“ řekl Bábek.

Demonstranté protestují proti EET a vládě

FOTO: jap, Novinky

Kritizoval loňské zavedení kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb, které podle něj nemají za cíl nic jiného než šmírovat a šikanovat živnostníky. Podnikatel Luděk Šorm z Pardubic pak vyzval ostatní ke stávkové pohotovosti.

Na demonstraci promluvil i Václav Klaus mladší (ODS), který se zastal živnostníků. „V dnešní České republice stačí hájit rozumné názory a už se to považuje za radikální. Bohatství vzniká z práce, a ne z dotací. Čím víc živnostníků, tím lépe pro všechny,“ řekl.

Shromáždění začalo na Václavském náměstí minutou ticha za oběti komunistického režimu. Účastníci si přinesli několik transparentů, na kterých stálo například: „Vrchnost a papaláši? Už jsou tady zase“, „EET? Ano, bude hůř“ nebo „Nejsme Babišova firma, jsme občané“. Lidé také skandovali hesla „Babiš ven“ a „Babiše do koše“.

Babiš: S EET mají problém lidé, kteří neplatili daně

Vicepremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš to komentoval slovy: „I minule tam byla demonstrace, bylo tam zajímavé složení lidí. Já si myslím, že EET jsme měli mít už dávno a samozřejmě to bylo zpolitizováno.” EET podle něj funguje a není pravda, že by mělo zásadní vliv na podnikání. „Rozumím, že když někdo neměl pokladnu a neevidoval a neplatil daně, tak s tím má problém,” uvedl.

Demonstranté na Václavském náměstí

FOTO: jap, Novinky

Tržby povinně elektronicky evidují od počátku loňského prosince ubytovací zařízení a restaurace. Vláda si od EET slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí, pravicová opozice opatření kritizuje. Druhá vlna zavádění EET, která odstartuje ve středu, se týká hlavně maloobchodních a velkoobchodních firem. Následovat budou další obory podnikání.

EET se vedle mincí a bankovek vztahuje i na platby kartou, šekem nebo směnkou, ale také dárkovým poukazem či stravenkami i virtuální měnou typu bitcoin nebo penězi zaslanými přes platební brány, jako je například PayPal. Naopak plateb převodem z účtu na účet se EET netýká.