O plánu informoval ve čtvrtek na tiskové konferenci premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka. Debaty a diskuse se budou odehrávat ve velkých městech po celé České republice.

„Chceme tu diskusi směřovat k našemu volebnímu programu a chceme závěry z té debaty přetavit a dostat do volebního programu, se kterým sociální demokracie na podzim půjde do voleb,” uvedl Sobotka.

Mluvit by se podle něj nemělo jen o krátkodobých, ale i o dlouhodobých cílech. „Tedy ne jenom o tom, jak zvýšit platy v roce 2018 nebo 2019, ale chceme mluvit i o tom, jak udržet v Česku dobře placená místa i v dalších dvaceti letech,” řekl Sobotka.

Většina stran hledá vizi



První okruh, s nímž bude sociální demokracie objíždět Česko, je šťastnější rodina. Sociální demokraté se chtějí bavit s mladými lidmi o jejich nákladech a nabídnout jim třeba alternativu k „drahým hypotékám”, jíž by mohlo být například nájemní nebo družstevní bydlení.

Sobotka přes média vyzval i předsedy ostatních politických stran, aby se do projektu zapojili a diskutovali s lidmi, jak by měla česká společnost vypadat za dalších dvacet let.

Zaměření se na budoucnost je letos mezi českými politickými stranami hitem. Vizi 2030 představila už TOP 09, KDU-ČSL zase ve středu spustila soutěž Vize 2050. Objíždět republiku a diskutovat s občany o programu bude i ODS.