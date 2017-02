„Předstupuji před vás proto, abych podpořil senátní verzi návrhu zákona o ochraně přírody a krajiny, které se zpravidla říká zákon o národních parcích,“ řekl Zeman.

„Nemohu být podezírán z toho, že miluji Senát. A nikdy mě nezajímalo, kdo co říká, ale co kdo říká. Chtěl bych vás na základě informací, které jsem měl po dlouhou dobu více než deseti let, seznámit se svým stanoviskem a ponechat vašemu rozhodnutí, zda tato informace ovlivní vaše rozhodnutí,“ dodal prezident.

Ve svém projevu, který trval zhruba půl hodiny, řekl, že Šumava je ničená zelenými fanatiky. Několikrát se také strefil do bývalého šéfa Zelených a exministra životního prostředí Martina Bursíka. „Proč jste neposlali do blázince Martina Bursíka?“ tázal se a vyčítal mu, že zničil 60 tisíc stromů. Podotkl, že na Šumavě byla vytvořena fiktivní divočina.

„Pokud se budou zvětšovat bezzásahové zóny, budeme se setkávat s tím, že uschne i ten zbytek Šumavy,“ prohlásil Zeman.

Prezident Miloš Zeman a předseda sněmovny Jan Hamáček (vpravo)

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Se svým apelem však zřejmě neuspěje. Znění, které už dolní parlamentní komora jednou schválila, podporují jak hnutí ANO, tak lidovci, TOP 09, Úsvit. V ČSSD panují rozdílné názory, část členů podpoří sněmovní verzi, část dá za pravdu Zemanovi. Pro senátní znění zvedne ruku pouze ODS. Komunisté se zdrží, protože podle nich vyhovuje současný stav.

Dračí vejce ze Senátu



„Senát tam dal dračí vejce, jde to proti směru, ruší dlouhodobý cíl ochrany národních parků,“ uvedl ministr životního prostředí a předkladatel novely Richard Brabec (ANO).

„Na území národních parků, aspoň části z něj, bychom měli nechat přírodu pracovat, jak funguje. To je něco, co zachovává naše poslanecká a vládní verze,“ dodal ministr.

„Podpoříme sněmovní verzi, která podporuje ochranu přírody. Není pravda, že omezuje šumavské obce,“ oznámil člen výboru pro životní prostředí Michal Kučera (TOP 09).

Větší pravomoci pro obce



A v čem spočívá rozdíl mezi sněmovní a senátní verzí? Jde především o pravomoci obcí na Šumavě. Senát chce jejich práva zvýšit.

Navrhl například zrušit patnáctileté moratorium na rozdělování parků do jednotlivých zón podle stupně ochrany. To by podle Brabce mohlo vést až ke konci národních parků.

Senátoři chtějí v zákoně ponechat povinnost dohodnout například stanovení jednotlivých zón parku s obcemi na jeho území, nejen s radou parku. Rozhodující slovo ovšem nechávají ministerstvu životního prostředí.

Senát by nad rámec předlohy v zákoně zdůraznil, že účelem národních parků je také zajištění a podpora udržitelného rozvoje obcí na jejich území.

Odpůrci sněmovní verze varují před tím, že šumavské obce nebudou mít žádné pravomoci a bude hrozit jejich vylidnění.