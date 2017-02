„Ošetříme pouze místa, kde byla drůbež uzavřena. Venkovní prostory si pak dodatečně vyčistí sami chovatelé,“ řekl Právu majitel firmy Jiří Pařez. Virová nákaza se objevila v uplynulých dnech na 26 místech Česka. Ivančicko je první oblastí, kde dezinfekce začala.

Firma kvůli ní vyslala do terénu sedm svých zaměstnanců rozdělených do dvou skupin. Pařez si netroufl odhadnout, jak dlouho práce potrvají. Podle hrubých odhadů by měly být dezinfekční práce na jižní Moravě hotovy do týdne.

V Ivančicích dezinfikovali kurníky

FOTO: Vladimír Klepáč, Právo

Při dezinfekci postupují pracovníci firmy dům od domu. V kurnících a stodolách používají postřikovače naplněné dezinfekční látkou. Doprovázejí je pracovníci radnic a policisté.

V Česku se dodnes objevily téměř tři desítky ohnisek ptačí chřipky. Pouze v okolí Ivančic a Moravského Krumlova veterináři rozhodli utratit drůbež plošně v okolí tří kilometrů, tedy v ochranném pásmu. Až dezinfikování skončí, začne se odpočítávat lhůta 21 dnů omezujících opatření v tříkilometrovém ochranném pásmu a třicetidenní lhůta v desetikilometrovém dozorovém pásmu. Chovatelé už mají také požádáno o náhradu za utracená zvířata na ministerstvu zemědělství. To bude také obcím proplácet náklady na dezinfekční opatření.

Ptačí chřipka se v Česku letos objevila po deseti letech, zasáhla i řadu dalších evropských zemí. Kvůli nákaze bylo nutné utratit v Evropě miliony kusů drůbeže včetně velkých komerčních chovů. Ptáci mají téměř výlučně virus H5N8, u kterého se dosud neprokázal přenos na člověka