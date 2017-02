Paragraf 54 zakazuje operátorům při prodeji služeb poskytovat spotřebitelům služby za jiné ceny, než jak byly uveřejněny. Překladatel zákona ministr Mládek to zdůvodnil slovy: „Český zákazník má právo přijít do obchodu a tu lepší cenu ihned dostat. Nemůžeme dopustit, aby podmínkou lepší ceny byla nějaká skrytá dohoda nebo vyhrožování odchodem od operátora.”

Tohle zdůvodnění se ovšem příčí nejen operátorům, Českému telekomunikačnímu úřadu, ale i politikům. A možná to znemožní i přijetí zákona do konce volebního období. Přijetí v prvním čtení bez rozpravy, jak původně zamýšlel Sobotka, totiž u ostatních stran podporu nemá.

„Novela zákona, kterou předložil pan ministr Mládek, je naprosto nepřijatelná, a to v paragrafu 54, kterým je zásadním způsobem omezena ochrana spotřebitele ve prospěch operátora. Není pochyb o tom, že politikou sociální demokracie je maximalizovat zisky operátorů a co nejméně chránit spotřebite,” nastínil Novinkám šéf TOP 09 Miroslav Kalousek.

Kalousek: Vyloučeno, že bychom pro tohle zvedli ruku

Možnost, že by zákon prošel v prvním čtení bez rozpravy, jak chtěl premiér, označil Kalousek za absurdní. „To nemůže projít,” uvedl Kalousek. V kontrastu s tím prý působí prohlášení Sobotky, že chtějí chránit občany se středními příjmy, směšně.

„Představa, že bychom pro tohle zvedli ruku, je vyloučená, představa, že bychom souhlasili s tím, aby to bylo projednáno ve zkráceném řízení, je také vyloučená. Tento návrh zákona jde minimálně v jednom paragrafu proti zájmům občanů ve prospěch jednoho velkého bohatého oligopolu,” dodal Kalousek.

Přístup MPO: Chcete si vyjednat lepší tarif u operátora? Máte smůlu! A jestli se vám to nelíbí,tak Polsko je támhle. https://t.co/cDBkwNkVd8 — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 16. února 2017

Po dnešku ruku pro zákon nezvedne ani předseda koaliční KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. „Po dnešních konzultacích tento návrh navrhnu k přepracování. Hlasovat pro něj v této podobě nebudu,” sdělil Novinkám.

Stejně smýšlí i šéf hnutí ANO Andrej Babiš. „Určitě s tím nebudeme souhlasit. Pan Mládek chce vzít ještě výhody lidem, kteří si někde vyjednali lepší tarif, než je oficiální tarif, ještě jim chce vzít tu výhodu a dát ještě větší zisky operátorům. To se snad musel zbláznit,“ řekl Novinkám Babiš.

Babiš: Nebudeme pro to, aby všichni platili stejně



Mládkův argument, že toto ustanovení donutí operátory snižovat ceny a konkurovat si, považuje Babiš za nesmyslný. Podle něj to lidem znemožní si sjednat výhodnější volání. Proto bude proti tomuto paragrafu bojovat, třeba i formou pozměňovacích návrhů.

„Zákon se bude projednávat ve Sněmovně a bude tam množství pozměňovacích návrhů a my určitě nebudeme pro to, aby všichni platili stejný tarif, když dneska mají někteří, kteří si to sjednali, výhodnější. Určitě nebudeme chtít, aby se jim zhoršila ta pozice,” shrnul své stanovisko Babiš.

O možnosti využití pozměňovacích návrhů přitom uvažuje i ODS. „Stanoviska tvoříme až před závěrečným čtením, mimo jiné v závislosti na přijatých pozměňovacích návrzích. Rozhodně ale nepodpoříme zákon, který by snižoval práva zákazníků na úkor operátorů,” sdělil Novinkám předseda občanských demokratů Petr Fiala.