„Dobrý den, proč nemáme stejné ceny jako v Polsku? Mají k tomu operátoři nějaký důvod (kromě vlastního zisku)?” ptal se jeden ze čtenářů serveru Aktuálně v on-line rozhovoru s náměstkem.

A jaká byla odpověď Bokštefla? „Drzá odpověď z mé strany, za kterou se omlouvám: Chcete služby jako v Polsku – odjeďte do Polska,” odvětil.

Dodal, že zmiňované nízké ceny v Polsku nejsou pro všechny a jsou patrně marketingovým tahem polského operátora. Operátoři v ČR mají podle náměstka jedny z nejlépe vybavených sítí v Evropě a to prý pochopitelně něco stojí. „Na druhé straně konkurenční prostředí u nás není tak silné, aby tlačilo ceny dolů,” připustil.

Vyvíjíme politický tlak, hájí Mládek



Novinky se ministra průmyslu Jana Mládka (ČSSD) zeptaly, zda se ztotožňuje s názorem svého náměstka.

Na dotaz, který zněl: „Dobrý den pane ministře, chtěla jsem se zeptat, co říkáte na slova pana náměstka Bokštefla, který v on-line rozhovoru pro Aktuálně čtenářům vzkázal, že chtějí-li stejné ceny za mobilní data, jako jsou v Polsku, ať se tam odstěhují? Souhlasíte s tímto názorem?” Mládek odvětil: „To je fakeový účet, pan Bokštefl nemá Twitter.”

Na námitku, že se nejednalo o příspěvek na sociální síť, ale o on-line rozhovor, Mládek odpověděl, že „to hned prohlédne”. Následně Novinkám sdělil, že to Bokštefl nemyslel vážně.

„Pan náměstek to napsal ve zjevné nadsázce a předem se za to omluvil. Jinak samozřejmě platí vše, co jsme již mnohokrát sdělili: regulátorům poskytneme dostatečný prostor pro to, aby mohli regulovat. Dnes jsme s panem premiérem například jednali s vedením firmy Vodafone, tedy vyvíjíme politický tlak na snížení cen,” podotkl Mládek.

Z odpovědi náměstka se rázem stala jedna z nejsdílenějších věcí na českých sociálních sítích.

Na MPO berou to „datové jaro” celkem vážně, zdá se.Zveřejnil(a) Český politický bizár dne 14. únor 2017

Bokštefl je ve funkci pouze tři pracovní dny, předtím pracoval jako poradce pro oblast elektronických komunikací. Spekulovalo se o tom, že mu ministr podepsal jmenovací dekret, protože Václav Moravec chtěl pro svůj pořad účast některého z náměstků MPO. Bokštefl ovšem tuto verzi v neděli ve vysílání popřel. Prý jde o náhodu.