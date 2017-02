Kvůli nejasnému navýšení platů řidičů odboráři již začátkem ledna vyhlásili stávkovou pohotovost. Několikrát jednali s dopravci i s vedením Ústeckého kraje o navýšení platů, výsledek však jejich očekávání nenaplnil.

„Připojili jsme se k výzvě základní odborové organizace dopravního podniku Arriva Teplice a spolu s nimi jsme jako odbory Busline a také Autobusy Karlovy Vary vyhlásili jednodenní výstražnou stávku v autobusové dopravě v Ústeckém kraji,“ řekl Právu předseda odborové organizace BusLine Jiří Kuchynka.

Odboráři vidí jako jeden z hlavních problémů to, že do minimální mzdy pro řidiče má být započítáno i osobní ohodnocení a prémie, tedy nenárokové složky.

„Navýšení mělo být v řádech tisíců, nyní se ukazuje, že díky metodice je jen v řádech stokorun a kraje se této metodiky rády chytly, aby mohly řidičům na navýšení mezd poslat co nejméně peněz. Ve své podstatě je navýšení mezd jen o tom, že se změnilo zařazení řidičů do páté skupiny prací a nejnižší úroveň zaručené mzdy je 98,10 koruny,“ uvedl Kuchynka s tím, že metodika řidiče připravila fakticky o prémie.

Řidičů je nedostatek



Navýšení mezd mělo být hlavně motivací pro řidiče, aby od své profese neodcházeli. Řidičů je obecně velký nedostatek a nyní jich bude podle Kuchynky ještě méně.

„Bude to velký šrumec. Výpovědi, které jsou na stole, se nyní zrealizují, a již dnes to uvádí firmy do stavu personální nouze, kdy nebudou moci být vypraveny všechny spoje,“ řekl Kuchynka.

Odboráři doufají, že se situaci podaří zvrátit. „Stávka je plánována až na 8. března 2017, čímž deklarujeme, že dáváme čas tuto svízelnou situaci zvrátit,“ dodal Kuchynka s tím, že odboráři pevně věří, že se ještě společně podaří nalézt rozumné řešení.

