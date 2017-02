O někdejším ministrovi spravedlnosti se spekuluje jako o možném kandidátovi na prezidenta. Ten ovšem spekulace potvrdit či vyvrátit ještě nechce, pouze opakuje, že kandidaturu zvažuje. Vyčkává nyní, jestli se v boji o Hrad neobjeví někdo jemu ideově blízký, koho by podpořil.

Jeho rozhodnutí neovlivní ani stanovisko současného prezidenta Zemana. Ten oznámí, zda bude znovu usilovat o křeslo, 9. března. Podle Pospíšila je ovšem zřejmé, že Zeman znovu do prezidentských voleb půjde.

„Je pro mě důležité, aby se v tomto souboji nebo v této kandidatuře objevil kandidát, který bude mít šanci Miloše Zemana porazit, a hlavně bude v případě zvolení tu funkci hodnotově vykonávat jinak,” uvedl Pospíšil s tím, že prozatím vyčkává, zda se někdo takový objeví, aby ho mohl podpořit.

„Když se nikdo takový neukáže, tak já třeba oznámím, že do toho půjdu. Mým cílem není uspokojovat své ambice tím, že budu kandidovat, ale cílem je pro mě jako pro občana České republiky mít jiného prezidenta, který tu funkci bude vykonávat jinak,” řekl Pospíšil.

Horáček mě zklamal



Zatím svoji kandidaturu oznámil textař a podnikatel Horáček a lékař Marek Hilšer. O Horáčkovi se Pospíšil domnívá, že má větší šanci porazit Zemana než mladý lékař, nicméně jeho srdce si zatím moc nezískal.

„Pan Horáček mě překvapil jednou věcí, a to svým negativním komentářem na adresu pana (Karla) Schwarzenberga. Já jsem na pana Horáčka koukal s jistými sympatiemi. Ale ve chvíli, kdy řekl, že je úplně jiný kandidát než pan Schwarzenberg, hodnotově jinak orientovaný, tak tím mě bohužel zklamal jako člověka, který ve druhém kole volil Karla Schwarzenberga a který ho považoval za dobrého kandidáta a za dobrého prezidenta,” sdělil Pospíšil.

Jako když se vám rozvedou rodiče



Nyní na Pospíšila čeká kolečko 14 krajských debat, které absolvuje se členy Kroměřížské výzvy. Dodal, že i diskuse s veřejností ovlivní jeho konečné rozhodnutí, zda kandidovat na prezidenta či ne. Do podzimních voleb do Poslanecké sněmovny se ale nechystá. Nevěděl by totiž s kým. Jako europoslanec byl zvolen za TOP 09, která se ale před časem rozešla s hnutím Starostové a nezávislí.

„Ani do jedné ze dvou stran vstupovat nechci, protože pro mě je to komplikované. Já jsem byl zvolen za dvě politické strany, které vytvářely jeden celek. Teď se ty strany rozdělily. Pro mě je to to trochu složité, jakožto pro europoslance zvoleného na jejich kandidátce. Je to, jako když se vám rozvedou rodiče,” řekl Pospíšil s tím, že s oběma chce mít dobré a kvaltiní vztahy.

Jeho názor by nezměnilo ani rozhodnutí Miroslava Kalouska, který oznámil, že by se v případě volebního neúspěchu TOP 09 vzdal funkce předsedy.