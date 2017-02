Zataženo s nízkou oblačností bude zpočátku dne i ve čtvrtek. Od východu se v průběhu dne bude postupně vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku se tak odpolední maxima dostanou na -1 až 2 stupně, zatímco v Čechách půjde nejčastěji o teploty mezi -4 a -1 stupněm Celsia.

„Zataženo s nízkou oblačností bude převažovat i v pátek ráno. Minimální teploty klesnou na -4 až -1 stupeň, při vyjasnění i na -8 až -10, v horských oblastech i na -12 stupňů. Vyskytovat se může i slabé sněžení,” uvedla Honsová.

V průběhu dne zesílí jihovýchodní vítr, který bude protrhávat oblačnost a v horských oblastech a na Českomoravské vrchovině v nárazech bude dosahovat rychlosti přes 70 kilometrů v hodině. Nejvyšší denní teploty se dostanou na -3 až -1 stupeň, při zmenšené oblačnosti na nulu až 3 stupně.

V sobotu bude v Čechách převládat nízká oblačnost, nad niž se nasune i vysoká oblačnost. Dočkáme se tak občasných srážek, které budou od středních poloh smíšené či dešťové. Ranní teploty klesnou na -1 až -5 stupňů, odpolední zůstanou mezi nulou a 2 stupni.

Východ republiky bude pod příkrovem nízké oblačnosti, která se bude v průběhu dne rozpouštět až na polojasno, tomu budou odpovídat i teploty. Ranní minima se budou pohybovat mezi -4 a -8 stupni, přes den se dostanou na 1 až 4 stupně.

V neděli bude opět nejprve zataženo s nízkou oblačností, postupně bude opět ubývat oblačnosti. Ranní minima zůstanou mezi -1 a -5 stupni, denní maxima vystoupají ke čtyřem stupňům.

Výhled na příští týden slibuje na pondělní ráno zataženou oblohu s mrznoucími mlhami a teplotami do -8 stupňů. Přes den by se mělo vyjasňovat a teploty by se mohly dostat až k 6 stupňům.