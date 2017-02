„Mohl bych říci sorry, jako on, ale nezdá se mi to být korektní,“ uvedl Košta, který tím připomněl v posledních dnech hojně zmiňovanou Babišovu průpovídku ”sorry jako”.

Připomněl také, že to byl právě Babiš, kdo jej loni vybral do čela krajské kandidátky hnutí.

„Já od počátku cítil, že to pro mě není konformní tady v Olomouci, že jsem přišel mezi lidi, kteří byli v hnutí pět let. Řada lidí si dělala mocenské nebo kariérní ambice a byli docela překvapeni tou volbou,“ konstatoval hejtman.

„To je těžké vyvracet,“ prohlásil pak k Babišovu tvrzení, že holduje alkoholu. „Nevzpomínám si, že bychom s panem Babišem spolu někde pili. Ano, byl jsem na Čapím hnízdě, ale tam k ničemu takovému nedošlo,“ prohlásil Košta.

„Leč pan Babiš, a to je věc, kterou jsem začal řešit od nástupu do funkce hejtmana, byl neustále informován z jednoho zdroje,“ uvedl Košta.

Řekl, že minulý čtvrtek mu bylo potvrzeno, že kampaň proti němu ze strany onoho informátora začala již před půlrokem, tedy již v průběhu předvolební kampaně. Onen člověk prý do Prahy posílal informace co čtrnáct dnů. „Opakovaná lež se stává pravdou,“ zdůraznil hejtman.

Připomněl, že již 35 let vykonává lékařskou praxi a nikdy se nevyskytlo nic, co by mohlo nějakým způsobem naznačit, že holduje alkoholu.

Olomoucký hejtman Oto Košta na mimořádném pondělním brífinku

FOTO: Miloslav Hradil, Právo

„Každé ráno jsem odjížděl do ordinace vozem, každé poledne jsem odjížděl buď na návštěvy, nebo učit a večer jezdil vozem domů,” řekl Košta s tím, že za 35 let neměl žádnou alkoholovou příhodu s pacienty, policií, Českou lékařskou komorou ani zdravotní pojišťovnou.

Jméno informátora nechtěl prozradit, jen naznačil, že jde o člověka s nenaplněnými ambicemi a s prý až patologickou touhou po moci, který může způsobit něco, čeho by mohl posléze litovat. „To je ale problém jeho, ne můj,“ dodal Košta.