Bývalý hradní protokolář Forejt míří do Klausova institutu

Bývalý ředitel odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky Jindřich Forejt nastoupí do Institutu Václava Klause. Uvedl to v pátek server Aktuálně.cz. Protokol Hradu vedl Forejt již v době, kdy byl prezidentem právě Klaus. Z funkce odešel loni v prosinci poté, co média upozornila na existenci kompromitujícího videa, na kterém je údajně zachycen. Hrad sdělil, že Forejt se funkce vzdal z osobních a zdravotních důvodů.