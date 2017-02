Ode dneška do konce týdne se budou muset řidiči na silnicích potýkat s ledovkou i náledím. Hrozí mrznoucí mrholení. Teploty budou přes den lehce nad bodem mrazu, tudíž bude námraza povolovat, aby mohla v noci umrznout. Ojediněle se objeví mlhy, ráno a dopoledne mrznoucí.

Ve čtvrtek bude zataženo až oblačno. Přes naše území přejde teplá fronta, která přinese sněžení na jihozápadě republiky. Nad Prahou se měla přenést okolo deváté hodiny ranní. Sněžení by se mělo postupně proměnit v mrznoucí srážky, a tudíž se vytvoří ledovka. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat od -2 do 2 stupňů Celsia. „To je právě nejhorší interval – nejlepší pro večerní ledovku a noční náledí,“ říká Honsová.

Zataženo nízkou oblačností bude i v pátek. Ojediněle se očekává i mlhavo. Na horách bude polojasno nízkou oblačností, ojediněle může vypadávat i mrznoucí mrholení a velmi slabé sněžení. Ranní minima budou od -1 do -5 stupňů a odpoledne od -2 do 2 stupňů. „Na jihozápadě se bude oblačnost protrhávat a teploty půjdou nad čtyři stupně,“ doplňuje Honsová.

V sobotu se očekává zataženo až oblačno, místy mrznoucí mrholení a po ránu mlhy. Ranní minima budou od 0 do 4 stupňů a odpolední maxima od -2 do 2. Bohatší na srážky bude neděle, kdy se očekává zataženo až oblačno. Srážky do nižších poloh budou mrznoucí, smíšené a na horách bude sněžit. Ranní minima se budou pohybovat od 0 do 4 stupňů a odpolední maxima v rozmezí 1 až 5 st.

Začátek dalšího týdne bude velmi podobný, s velkou oblačností se smíšenými nebo mrznoucími srážkami v nižších polohách, na horách sněžení. Teploty budou v pondělí opět od 1 do 5 stupňů a od středy budou maxima od -3 do 1 stupně, ranní minima v rozmezí od -6 do -10. „Kdo má jarní prázdniny, může jásat, protože podmínky na lyžování jsou na horách parádní,“ doplnila Honsová.