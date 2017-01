O výskytu ptačí chřipky na Opavsku informoval v pátek ředitel Krajské veterinární správy v Ostravě Severin Kaděrka s tím, že v okolí obou míst se nachází několik velkochovů drůbeže, které musí přijmout řadu opatření.

Protože jde o úhyn u volně žijících ptáků, nikoli v drůbežářských chovech, nebudou zatím vyhlášena mimořádná veterinární opatření.

Veterináři doporučují mít zvířata pod střechou

„Doporučujeme ale chovatelům drůbeže, aby neměli chovy venku, kde by mohly přijít do styku s volně žijícími ptáky. Namístě jsou také dezinfekční rohože u vstupů do chovů a další opatření k minimalizaci rizika,“ dodal Kaděrka.

Ptačí chřipka, ať už v chovech, nebo u divokých ptáků, byla už potvrzena ve většině krajů České republiky.

Řada chovatelů kvůli tomu musela zvířata vybít. Ve čtvrtek třeba veterináři zlikvidovali malochov v Turnově na Semilsku a také tisíce kachen v Řitovízi na Strakonicku, prvním komerčním chovu, kde se nákaza objevila. [celá zpráva]