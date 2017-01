„Tato choroba se vyskytuje na dlaních. Týká se mnohem většího počtu pacientů, než jsme si doposud mysleli. Je to onemocnění, které začíná nenápadně, nebolestivě, ale postupem času omezuje funkční schopnost té ruky,“ vysvětlil pro Novinky primář Chirurgické kliniky, oddělení Plastické chirurgie ve FN Hradec Králové Aleš Fibír s tím, že nemoc postihuje častěji muže než ženy, a to ve věku nad 50 let. Může se samozřejmě objevit dříve, o to víc je nemoc agresivnější.

Operace vs. jehličky

Léčba byla doposud hlavně chirurgická s nutností několikaměsíční rekonvalescence a rizikem operačních komplikací. Nově je českým pacientům k dispozici injekční enzymatická terapie, která umí kolagen, ze kterého jsou tvořena vlákna (pruhy) kontraktury, „rozpustit“.

Tato metoda je nově hrazena ze zdravotního pojištění. Výhodou je rychlá rekonvalescence a dlouhotrvající efekt bez nutnosti dlouhodobé pracovní neschopnosti. „Znamenalo to dvou až tří měsíční rekonvalescenci. Dnes jsme schopni to ošetřit injekčně, což znamená dvou až tří týdenní rekonvalescence,“ dodal lékař.

Návratnost

Ani po operaci, ani po enzymatické terapii nemá ovšem pacient vyhráno. Nemoc má tendence se totiž vracet. „Dupuytrenova kontraktura se může znovu objevit po každé léčbě. Otevřená operace je sice radikálnější, ale daní za to jsou všechna rizika operačního řešení s možnými trvalými následky a dlouhá doba rekonvalescence. Při opakovaných operacích ruky se také riziko operačních a pooperačních komplikací zvyšuje. Injekční enzymatická léčba v rukou zkušeného specialisty má významně nižší rizika a výrazně kratší rekonvalescenci. V případě rekurence je také možno použít injekční léčbu opakovaně se stejně nízkým rizikem jako u první aplikace,“ shrnuje MUDr. Aleš Fibír.

Prst v 55stupňovém úhlu

Jednašedesátiletý důchodce Ladislav Martinů se se zkřiveným prstem setkal poprvé před třemi lety. „Jsem velmi aktivní, když hrajete míčové hry a máte skrčený prst, tak nemůžete nic. Nebo neseberete nic ze stolu, nedostanete se s rukou do stísněných prostorů, ten prst vám tam vadí,“ popsal své postižení, které bylo na pravé ruce. Prsteníček byl v ohybu v úhlu 55 stupňů. Panu Martinů byla dána volba - buď operace, nebo injekční léčba. „Bál jsem se operace, jsou tam velká rizika. Mohou vám porušit nervy. I když byla kolagenová léčba finančně náročná, šel jsem do toho.“

Nově už ale pojišťovna kolagenovou léčbu hradí. Jedna dávka vyjde na zhruba 20 tisíc korun.