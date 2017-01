„Je to správné rozhodnutí. Nepůsobilo by dobře na účastníky protikomunistického odboje, kdyby o nich rozhodoval člověk, který prokazatelně spolupracoval s Stb,“ sdělil Novinkám Bělobrádek.

Stejný názor má i jeho stranický kolega - ministr kultury Daniel Herman. Premiér ke své pravomoci podle něj přistoupil velmi odpovědně. „Jestli u někoho jsou určité pochybnosti a otazníky nelze odstranit, tak pak nelze než se zachovat takto, chceme-li se pohybovat v etické rovině,“ míní Herman.

Ostrou reakci Hradu nechtěl ministr kultury hodnotit. „Ale znovu říkám, že si velmi vážím postoje pana premiéra,“ zopakoval ministr.

Sobotkovo rozhodnutí kvitoval i předseda topky Kalousek. „Je to prima pocit, když opoziční politik může zatleskat předsedovi vlády. Kéž by to šlo častěji,“ glosoval na Twitteru.

Šéf kabinetu v úterý rozhodl, že nepodepíše jmenování Karla Srpa členem Etické komise ČR, jak navrhl prezident Miloš Zeman. Srp podle něj nesplňuje zákonné předpoklady. Etická komise, která vznikla v roce 2011, rozhoduje o tom, kdo je protikomunistickým odbojářem.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček na Sobotkův krok reagoval s tím, že premiér šlape po Srpově jménu a „jde za hlasem mediálního mainstreamu”. Neváhal užít i hebrejského termínu chucpe, který je synonymem drzosti.[celá zpráva]