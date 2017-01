„Pan Karel Srp udělal v době totality hodně dobrých věcí pro nezávislou kulturu. Bohužel ale udělal také špatné věci. Podle veřejně dostupných informací dlouhodobě a opakovaně donášel Státní bezpečnosti,” řekl Novinkám Sobotka.

„Proto nesplňuje zákonné předpoklady, aby se mohl stát členem etické komise, která rozhoduje o ocenění pro účastníky protikomunistického odporu,” doplnil premiér.

Z ústavy vyplývá, že rozhodnutí Zemana o jmenování Srpa není bez podpisu premiéra platné.

Proti je i komise

Srp před dvěma lety od komise osvědčení účastníka protikomunistického odboje nedostal. Je podezírán z toho, že spolupracoval se Státní bezpečností. Městský soud v Praze před sedmnácti lety však rozhodl, že Srp byl v evidenci Stb veden neoprávněně.

Jinak to vidí písničkáři Vladimír Merta či Jaroslav Hutka. „No to je výborné, mám ve svém estébáckém spise od Karla Srpa na sebe čtyři udání. StB o mně neměla moc informací, on jim je pečlivě doplnil. Jemu jsem věříval a všechno řekl, po převratě jsem se to pak dočetl ve spise,“ komentoval rozhodnutí Zemana Hutka na svém facebookovém profilu.

Proti nominaci se v úterý ohradila i sama komise. „Etická komise má za to, že pan Karel Srp jednal v době nesvobody tak, že existuje důvod pochybovat o řádném výkonu funkce člena etické komise, a tedy nesplňuje podmínku spolehlivosti,” uvedla v usnesení, které mají Novinky k dispozici.

Jmenování Srpa už před několika dny odmítl i jeden ze členů etické komise – filozof Jan Sokol. „Já mám ten dojem, že je to nějaký omyl. Kdyby se to opravdu stalo, tak je to hodně problematická věc. Vážím si pana Srpa i toho, co dělal, ale s odbojem a odporem proti komunismu to má málo co dočinění,“ řekl Sokol České televizi.

Dostal vyznamenání od Zemana

Srp je hudební publicista a zakladatel Jazzové sekce, která se před listopadem 1989 podílela na vydávání legálních i zakázaných publikací. Srp skončil v roce 1986 po politickém procesu na dva roky ve vězení. V říjnu 2013 dostal od prezidenta Zemana medaili Za zásluhy.

Etická komise se skládá z devíti členů. Po dvou členech volí a odvolává Sněmovna, Senát, Vláda a Rada Ústavu pro studium totalitních režimů, jednoho člena jmenuje a odvolává prezident.