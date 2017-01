„Ministerstvo průmyslu v nejbližší době předloží do mezirezortního připomínkového řízení materiál, který navrhne, že společnost OKD odkoupí státní podnik Diamo za jednu korunu,“ uvedl Mládek.

Vláda řeší problém s OKD dlouhodobě. Už loni v červenci firmě poskytla půjčku ve výši 700 miliónů korun. [celá zpráva] Mládek v pondělí prohlásil, že „stát je ve specifické pozici a je jediný, kdo od problému neuteče”.

Odkupem společnosti chce prý zabránit pokračování stejného příběhu, který už se v OKD odehrál. Podstatou podle Mládka prý bylo, že se soukromý vlastník snažil maximalizovat výnosy pro sebe a náklady spojené s útlumem těžby přenést na stát.

Času moc nezbývá



„Velmi bych si přál, aby se objevily další plnohodnotné návrhy na odkup od soukromých investorů,“ dodal Mládek. Taková nabídka by podle něj byla optimálním řešením. Pokud se však takový investor nenašel, bude podle něj lepší, když útlum těžby zajistí stát.

Od května 2016, kdy se firma dostala do úpadku, se však žádný soukromý investor nenašel.

Důl Paskov OKD

FOTO: Pavel Karban, Právo

„Může se stát, že soukromá firma zbankrotuje. Díry v zemi zůstanou, pak se bude muset stát stejně starat,“ míní Mládek.

Rozhodnout by se mělo 12. dubna. Do té doby musí představenstvo OKD předložit věřitelskému výboru návrh na reorganizaci. Její součástí by měly být nabídky potenciálních investorů. Pokud by věřitelé nesouhlasili s plánem na reorganizaci, vedlo by to k vyhlášení konkurzu.

Babiš nesouhlasí

S Mládkovým plánem nesouhlasí šéf státní kasy Andrej Babiš (ANO). Podle něj je to doslova nesmysl a mrhání penězi daňových poplatníků.

„Poté, co stát prodal OKD pod cenou a nečinně přihlížel, jak bylo OKD vytunelováno, tak teď přichází kolega Mládek s návrhem, který by stál daňové poplatníky další peníze. OKD by měl koupit privátní investor. Proces prodeje probíhá, tak nechápu, proč se ho kolega Mládek snaží narušit,” řekl Babiš Novinkám.