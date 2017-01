Elektrárna získala licenci koncem roku 2010, tedy těsně před výraznou změnou výkupních podmínek solární energie v neprospěch provozovatelů. Přitom v té době nebyla podle obžaloby dokončená, natož aby byla v provozu, a neměla tudíž licenci získat. Ta jí měla zajistit vysoké dotace garantované státem na dobu dvaceti let.

Patykovi soud nejenže zpřísnil trest, ale: „Soud mu navíc vyměřil peněžitý trest milión korun,“ řekl Právu mluvčí vrchního soudu Vladimír Lichnovský.

Pětiletý trest vězení, stejný jako krajský soud, uložil vrchní soud Janu Kourkovi (37), bývalému zaměstnanci odboru licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ), a to za zneužití pravomoci úřední osoby a uložil mu také zákaz výkonu zaměstnání ve státní správě v pozici oprávněné úřední osoby.

Nefunkční panely



„To, že byly položeny panely, nic neznamená. Důležité bylo, aby byly propojeny, což se nestalo,“ uvedl předseda senátu vrchního soudu Jiří Zouhar. Poukázal na to, že další práce pokračovaly na místě až v polovině ledna, do té doby byly panely naprosto nefunkční.

Případ Zdeňka Dvořáka (48) z dodavatelské firmy vrátil vrchní soud krajskému soudu a případ Zdeňka Svobody (44), bývalého šéfa firmy Ekosolaris, jenž dodával sluneční panely a podepsal protokol o tom, že je fotovoltaika funkční, vyloučil k samostatnému projednání, k soudu totiž nepřišel jeho obhájce.

Ten figuroval také v procesu kvůli elektrárně v Držovicích na Prostějovsku. Krajský soud mu původně uložil osm let vězení, což představoval společný trest v obou kauzách. V držovickém případu dostal sedm let, Nejvyšší soud (NS) však část verdiktu, která se týkala také jeho, zrušil.

Pokus o podvod



Krajský soud v Brně jej znovu projedná 1. února. Důvodem pro zásah NS byla pochybnost o tom, zda se obžalovaní dopustili pokusu o podvod, jak se domníval krajský soud, anebo jen přípravy téhož trestného činu.

Vrchní soud potvrdil také tříletý podmíněný trest vězení pro revizního technika Vlastimila Dubovského (59). Naopak nevyhověl odvolání žalobce, který se domáhal trestu i pro Miroslava Veidlicha (47), který se podílel na montáži panelů, jehož krajský soud zprostil obžaloby.

Žalobce žádal přísnější tresty. „Je to proto, že projednávaná věc je velmi závažná. Je to sofistikovaná věc, do které bylo zapojeno více osob. Uložené tresty jsou nepřiměřeně mírné,“ uvedl. Obžalovaní naopak nesouhlasili s tresty ani se samotnou vinou.

Vizuálně hotovo



Podle obžaloby se panely do areálu elektrárny navážely až 30. prosince 2010. Ve stavebním deníku ani v účetnictví není záznam o jejich elektrikářském zapojení před koncem roku. Stavba měla jen vizuálně působit jako hotová, jinak ale zřejmě nebyla provozuschopná.

Skutečnost, že elektrárna ještě na Silvestra 2010 vypadala jako staveniště, vyplynulo i ze svědectví hasičů, kteří sem toho dne vyjeli k požáru. Zjistili přitom, že tu jen zaměstnanci Ekosolarisu pálili na rozestavěné stavbě papírové obaly a hřáli se u ohně.

Energii do sítě začala elektrárna dodávat až v březnu 2011. Celkovou potenciální škodu vyčíslila obžaloba na 63 miliónů korun, skutečně způsobenou na téměř 8,5 miliónu korun.