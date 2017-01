„V tuto chvíli už máme 17 podpisů pod ústavní stížnost. Netýká se kouření, ale toho paragrafu, kdy někdo přenáší odpovědnost na někoho jiného, že bude postižen,“ oznámil Kubera.

Inkriminovaný paragraf stanoví, že pokud hostinský prodá alkohol osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu či jiných látek, může to být přestupkem, za který bude hrozit až dvouletý zákaz výkonu.

Znění paragrafu, který vadí Kuberovi

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek.

To vadí i dalším senátorům. „Když někomu nalije a on by mohl mít předpoklad, že páchá zlé věci, tak aby ta odpovědnost nebyla na těch lidech. To je špatná část zákona,“ komentoval zpravodaj zákona Ivo Valenta.

Senát schválil protikuřácký zákon ve čtvrtek po více než čtyřhodinové debatě. Ruku pro něj zvedlo 45 senátorů z 68 přítomných. Novela nyní poputuje k prezidentovi Miloši Zemanovi. [celá zpráva]

Zákaz kouření v hospodách by měl platit symbolicky od 31. května, tedy dne, kdy se slaví Světový den bez tabáku.