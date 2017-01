„Ministruji v zájmu občanů. Nemám svůj život. Je pryč mé soukromí. Nejsem bohatá. Nesu značnou odpovědnost i hmotnou. Nemám čas. Šla jsem do toho, abych vykonávala funkci správně a pro občany, protože jsem jedna z nás, žádný nadčlověk, jak si o sobě myslí někteří politici,“ svěřila se Šlechtová na Facebooku.

„A proč? K čemu to je? Vždyť je to každému jedno. A nikdo si toho neváží. Jsem veřejný majetek a nemám právo na nic a držet ústa, když si zákonodárci dělají, co chtějí. Je to smutné, hnusné, celý systém, proti kterému bojuji. Ale pořád bojuji a nevzdám to. Lidi mi za to stojí a má země taky. Je to strašně těžký v tom všem zakonzervovaném systému,“ dodala.

Komunikace Karly Šlechtové na sociálních sítích

FOTO: Právo

Svými vzkazy reagovala na přerušení jednání Sněmovny, které se věnovalo jejímu zákonu o pohřebnictví. Schůzi přerušili svou žádostí o přestávku komunisté, kteří se chtěli nad návrhem poradit. [celá zpráva]

Slova Šlechtové vyvolala mezi uživateli Facebooku odezvu. Jeden ministryni vyzval, aby se ucházela o hlasy voličů v příštích volbách. „Chci, ale nejsem vítaná. Protože jsem moc pravdomluvná a nebojím se ukazovat chyby,“ napsala na to ministryně. Svůj status po chvíli smazala.

Za EET může ministerstvo, ne vláda, tvrdí Šlechtová

Ještě ostřejší byla v reakci na výtky uživatele, který si stěžoval na systém elektronické evidence tržeb, kvůli kterému v jeho okolí zavřeli dvě hospody.

„Já to beru. Ale to je taky ten problém. Já mám v gesci něco a další něco. Rozhodnutí o EET a výjimkách a podmínkách nerozhodovala vláda, ale prostě mf. Ten systém je špatný. Zrušit 3-4 resorty a vše udělat tak, aby to fungovalo pro lidi. Jenže to by k tomu někdo musel mít koule. Já je mám,“ napsala Šlechtová.

I tento status posléze smazala. Redakce Práva však její slova vyfotografovala a zeptala se na ně.

Ministryně popřela, že by „systémem“ myslela EET. Evidenci prý podporuje, vadí jí však politický systém jako takový.

„Vše se týká v podstatě systému, kdy ministr je exekutiva pro poslance. A to, jak mě dnes podrazili, to je ten systém, se kterým nesouhlasím. O EET vůbec nejde. Ale o celý systém, jak funguje politika a komu jde o dobré zákony,“ vysvětlila Právu.

„Až bude platit EET pro pohřebky, tak tam také najdeme spoustu zajímavých čísel... A bude jejich síto, proto zavádíme položkové faktury za služby pohřebek i krematorií,“ napsala Právu v esemesce. Statusy prý nesmazala naschvál, ale zlobí jí telefon, ze kterého je odesílala.

Já jsem postavila na nohy ministerstvo pro místní rozvoj. Já bych samozřejmě ráda usilovala o další ministerskou pozici. Já se na to pana Babiše ptala, nabídla jsem mu svou spolupráci. Je to na něm. Karla Šlechtová

Šlechtová podle informací Práva řeší s šéfem ANO a ministrem financí Andrejem Babišem své další působení v hnutí. Ministryně by za ANO ráda kandidovala do Sněmovny, Babiš se však k jejímu dalšímu angažmá nevyslovil.

„Já jsem postavila na nohy ministerstvo pro místní rozvoj. Já bych samozřejmě ráda usilovala o další ministerskou pozici. Já se na to pana Babiše ptala, nabídla jsem mu svou spolupráci. Je to na něm,“ řekla Právu.

EET funguje v pohostinství od prosince. Pro systém hlasovaly v únoru 2016 všechny koaliční strany.