Novelu nyní dostane na stůl prezident Miloš Zeman. Ten už dříve řekl, že normu nemůže vetovat, protože je jako kuřák ve střetu zájmů.

Senátoři o normě diskutovali přes čtyři a půl hodiny. Návrh v horní komoře ráno hájil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD). „Doufám, že 19. leden bude historickým dnem a schválíme zákaz kouření,“ vyslovil před senátory své přání.

Zopakoval, že prioritou návrhu je zvýšení ochrany zdraví lidí, především dětí a mladistvých. „Podporuje ho značná část veřejnosti. Je maximem možného,“ podotkl Ludvík.

Kuřák Kubera navrhoval konec cigaret



K takzvanému protikuřáku se v Senátu sešla řada pozměňovacích návrhů. Ani o jednom se však nehlasovalo. Senátoři rovnou normu schválili ve znění, které jim poslala Sněmovna.

Místopředseda horní komory a šéf senátorského klubu ODS Jaroslav Kubera, který se netají tím, že je vášnivým kuřákem, chce například posunout účinnost normy na 1. ledna 2018. Podle něj by tak byl čas na to, aby z novely vypadly některé „absurdity“, například zákaz cigaret v botanických zahradách či celých areálech nemocnic.

Kromě toho Kubera také navrhuje uzákonit úplný zákaz kouření s účinností od začátku ledna 2025. „Jestli mě postihne infarkt, tak z Lenky Tesky Arnoštové,” prohlásil například během diskuse Kubera směrem k náměstkyni ministerstva zdravotnictví, která návrh připravovala.

Senátor Ivo Valenta

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Senátor Ivo Valenta přišel s tím, že v hospodách by měly vzniknout takzvané kuřárny. Tento návrh zazněl už při projednávání ve Sněmovně od ODS, ale neprošel.

„Je to nepřiměřeným zásahem do podnikání. Stát nemůže stále dokola destabilizovat podnikatelské prostředí a každou chvíli měnit pravidla,” míní Valenta.

Skupina senátorů v čele s Lumírem Kantorem z klubu KDU-ČSL a nezávislých zase chce, aby se nesmělo kouřit v autě, ve kterém jsou děti.

Není to o liberalismu, tohle je

o zdraví Miloslav Ludvík (ČSSD), ministr zdravotnictví

Senátor Jiří Růžička (STAN) v diskusi prohlásil, že sice jde o zásah do práv a svobody lidí, ale zákon je i zásahem do práv a svobody nekuřáků. „Prostě chci jít do hospody, a nechci jít do zakouřené hospody. A neplatí, že si můžu vybrat kuřáckou nebo nekuřáckou hospodu. To platí možná v Praze, ne na malém městě nebo vesnici,” zdůraznil.

Miloš Vystrčil (ODS) to vidí jinak. „Někdo běhá po asfaltu ve špatných botách. To je taky věc, která by si nějakou regulaci zasloužila, protože to poškozuje zdraví,” podotkl v nadsázce.

Senátorka Eliška Wagnerová zase upozornila, že zákon je útok na liberální demokratický stát. „Začíná to u kouření a může to jít dál a dál,” varovala. „Není to o liberalismu, paní senátorko, tohle je o zdraví,” oponoval jí Ludvík. Dodal, že normální je nekouřit.

To pobouřilo Kuberu. „Kde berete tu drzost určovat, co je normální a co ne?” rozčílil se.

Symbolické datum



Úplný zákaz kouření by měl podle předlohy platit od symbolického data 31. května 2017, které je v kalendáři jako Světový den bez tabáku.

Kromě zákazu cigaret v restauracích a hospodách novela zakáže kouření v čekárnách veřejné dopravy, na nástupištích, ve školách, na dětských hřištích, ve vnitřním prostoru sportovišť či v zoologických zahradách. V restauracích bude možné kouřit e-cigarety a vodní dýmky.