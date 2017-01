„Ministerstvo vnitra na základě žádosti českých občanů unesených v roce 2015 v Libanonu o náhradu nemajetkové újmy rozhodlo tak, že žádosti nebylo vyhověno. O způsobu vyřízení žádosti bylo zároveň vyrozuměno ministerstvo financí,“ sdělila ve středu Právu mluvčí resortu Lucie Nováková.

Čtveřice Čechů se původně loni v srpnu obrátila právě na resort řízený vicepremiérem Andrejem Babišem (ANO). Ten ale rozhodl, že by se žádostí měly zabývat úřady, kterých se prý případ unesených a před necelým rokem propuštěných Čechů týká - ministerstva zahraničí, obrany a především vnitra.

První jmenované už dříve resortu financí sdělilo, že si není vědomo jakéhokoli svého nesprávného úředního postupu v této věci, a že tvrzení žadatelů jsou proto zcela spekulativní a neprůkazná.

Úřad ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) prý před únosem nedisponoval žádnými informacemi o nějaké hrozbě českým občanům v Libanonu.

„Vznikla-li žadatelům nějaké nemajetková újma, potom za ni nesou odpovědnost jejich únosci, nikoliv český stát,“ citovala ze stanoviska úřadu Irena Valentová z tiskového odboru resortu zahraničí. Jak se k věci postavilo ministerstvo obrany, to zatím není známé.

Nicméně definitivní verdikt ohledně požadavku na odškodné mělo podle dřívějších vyjádření mluvčího financí Michala Žurovce vynést ministerstvo vnitra. A to tak nyní učinilo - v neprospěch čtyř žadatelů.

Alí Fajád u pražského soudu

FOTO: Dorian Hanuš, Právo

Jsou jimi překladatel z arabštiny Adam Homsi, dvojice novinářů Miroslav Dobeš a Pavel Kofroň, a také advokát Jan Švarc, který v Česku zastupoval původně vězněného Libanonce Alího Fajáda.

Chovanec: stát udělal maximum

Všichni čtyři shodně argumentují, že kdyby české tajné služby lépe spolupracovaly, nemuselo k předloňskému červencovému incidentu v libanonském údolí Bikaá vůbec dojít. Civilní rozvědka podle nich měla informaci, že se plánuje odveta za zatčení Švarcova klienta - údajného libanonského agenta Fajáda , o jehož vydání Česko požádaly Spojené státy.

Toho nakonec odmítl do Spojených států vydat ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) a Fajád pak putoval do své vlasti.

Výměnou za něj byli o několik dnů dříve loni počátkem února propuštěni všichni unesení Češi, tedy jmenovaná čtveřice a také vojenský zpravodajec Martin Psík. Ten jediný odškodné nepožaduje, protože v Libanonu plnil úkoly dané svým zaměstnavatelem.

Obhájce Jan Švarc (vlevo nahoře), reportér Miroslav Dobeš (vlevo dole), voják Martin Psík (uprostřed), překladatel Adam Homsi (vpravo nahoře) a reportér Pavel Kofroň (vpravo dole)

FOTO: Policie ČR

„Stát udělal maximum pro návrat unesených Čechů z Libanonu. Za to mu patří dík. O odškodnění mohou žádat ty, kteří jejich cestu zorganizovali,“ řekl k tomu Právu ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD).

Pokud je prý někdo za věc odpovědný, tak je to podle něj ten, kdo je na cestu do Libanonu vzal. „Určitě to není stát, to je nesmysl,“ dodal Chovanec.

Čekali to

Advokát Švarc, který podle svých slov právně zastupuje celou čtveřici žadatelů o odškodné, už rozhodnutí vnitra obdržel v úterý a negativní stanovisko prý očekával.

„Jsem přesvědčen o tom, že ministerstvo vnitra není příslušné o naší žádosti rozhodovat vzhledem k tomu, že poukazujeme na pochybení více státních orgánů, tudíž je podle nás příslušné ministerstvo financí. To ale prohlásilo, že příslušným není a rozeslalo to na jiná ministerstva, což považujeme za protizákonný postup,“ podotkl ve středu Švarc.

O následujícím postupu celé čtveřice nechtěl příliš hovořit, musí se prý nejprve poradit s ostatními. Nicméně i on konstatoval, že se nabízí další možnost. Na dotaz Práva, zda by mohlo jít o žalobu na stát, odvětil: „Vyloučit se to nedá, ale musím se poradit s klienty“.