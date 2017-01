„Chceme, aby děti poznaly, že jejich snaha a práce má smysl. Proto již 18 let vyhledáváme, propagujeme a odměňujeme talentované a cílevědomé děti, ale především jim dáváme celoroční motivaci něčeho dosáhnout,“ řekl hlavní organizátor Zlatého oříšku Jiří Kotmel.

Do celostátního kola se přihlásilo 176 dětí včetně dětských kolektivů. Z nich komise složená z odborníků a mistrů svého oboru vybrala třicítku nejtalentovanějších a nejšikovnějších dětí, z nichž deset získalo cenu spojenou s finanční podporou 10 tisíc korun.

Je mezi nimi třeba čtrnáctiletý houslový virtuóz Eduard Kollert z Prahy. Na svůj nástroj cvičí i šest hodin denně, proto má individuální studijní program.

„Hrál jsem v Moskvě, ve Švýcarsku, Německu, Španělsku a dalších evropských zemích. Nejraději hraji ruské a francouzské skladby. Výhru deseti tisíc korun využiji ke studiu ve Švýcarsku,“ řekl Eduard Novinkám.

Šachy si vybrala už ve školce



Další oceněná, desetiletá Lucie Fizerová z Frýdku Místku je několikanásobná mistryně ČR v šachu mládeže. I ona musí několikrát pilně trénovat — několikrát týdně — a má i vlastního trenéra.

„Šachy jsem si vybrala už ve školce. Byl tam rozpis kroužků a zůstalo mi to do teď. Pomáhá mi to v matematice a vůbec ve všem. Je to dobré na paměť,“ svěřila se Lucie, která desetitisícovou odměnu hodlá využít pro kvalitní zahraniční šachový turnaj.

Velmi úspěšná je i dvanáctiletá Tereza Czyžová z Frenštátu pod Radhoštěm, která spojila svou lásku ke koním i gymnastice a věnuje se voltiži. Díky své píli již nyní splňuje požadavky starší kategorie a patří k české špičce v tomto oboru.

„Přivedla mě k tomu kamarádka ze třídy. Tréninky máme čtyřikrát týdně po dvou hodinách. Za vyhrané peníze se mi bude šít dres a zbytek využiji na soutěži v zahraničí,“ svěřila se Tereza.