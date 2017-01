„V šestnácti letech jsem na to přišla. Měla jsem zvýšené horečky, potila jsem se, svědilo mě celé tělo a měla jsem nálezy na uzlinách. S léčbou jsme začali okamžitě, jakmile se na to přišlo,“ svěřila Eliška Podzimková pro Novinky s tím, že jako puberťák si vůbec neuvědomila, co se děje.

Podle ní je pro děti nejhorší pocit, když jim vypadají vlasy. „Všichni to vidí a vidí, že něco není v pořádku, takže to je největší zásah. Ale s mámou jsme si z toho dělaly legraci. Dostala jsem poukázku od pojišťovny na paruku, tak jsem si koupila 'pankáče' a ten mi zůstal dodnes,“ směje se.

Na plný plyn



Mladá dívka diagnózu prý vzala s nadhledem, takže vůbec nemyslela na možnost, že by se nevyléčila. „Léčila jsem se něco málo přes rok, podstoupila jsem chemoterapii a pak ozařování. Nebyla jsem celou dobu v nemocnici, lékaři mě pouštěli domů, jak jen to šlo,“ líčí usměvavá dnes celosvětově uznávaná ilustrátorka. Se studiem jí pomáhala maminka i kamarádi. Do školy jezdila jen skládat zkoušky.

Eliška Podzimková si je vědoma, že je měla štěstí, léčba probíhala podle předpokladů dobře. Dnes je už osmým rokem bez problémů. Po škole se odstěhovala do New Yorku, kde jí byla nabídnuta práce. „Díky té nemoci člověk zjistí, že život jen jeden, tak začne dělat vše po hlavě.”

Den dětské onkologie

Nádorové onemocnění v dětském věku, to znamená do devatenácti let, je každoročně diagnostikováno zhruba u 300 v celé České republice. „Důležité je si uvědomit, že u řady pacientů se nepodaří je vyléčit na první pokus a dlouho po léčbě sledujeme dětské pacienty až do dospělosti. Takže jsou to tisíce lidí, kteří potřebují dlouhodobou péči dětského onkologa a dalších specialistů,“ vysvětlila pro Novinky lékařka dětské hematologie a onkologie 2. LF a FN Motol Lucie Hrdličková.

Zároveň připomněla Den dětské onkologie, který se letos koná 18. února. Je to událost na počest onkologicky nemocných dětí a jejich rodin. „Vzdáváme hold dětským pacientům tím, že jich stovky z celé republiky přivezeme sem do Prahy. Mají tu krásný program a především chceme šířit povědomí o této diagnóze.“