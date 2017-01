K žádosti vedly stížnosti obyvatel na hluk a nepořádek v ulici Trojická na Novém Městě. Týkaly se klubu, který se tam nachází.

„Když každý večer po půlnoci vám tam najede autobus plný lidí, kteří odchází v pět nebo v šest ráno úzkými a sevřenými ulicemi této rezidenční čtvrti, tak to způsobuje problém,“ popsala poslankyně a starostka Prahy 2 Jana Černochová (ODS).

Pokud Praha zamítla naší částečnou regulaci tohoto území, tak očekávám, že dostaneme v brzké době plný počet městských strážníků. Jana Černochová (ODS), starostka Prahy 2

Ta chtěla po magistrátu vyhlášku, která by omezila provoz v této lokalitě. „Nejde o plošné omezení otevírací doby, ale o omezení konkrétního podniku a některých restaurací v oblasti Nového Města,” sdělila Novinkám Černochová.

„Byl to náš třetí pokus regulovat vyhláškou tuto část Prahy 2 tak, aby otevírací doba těchto podniků byla kratší, než aby měly nonstop provoz,” doplnila Černochová s tím, že nechtějí omezit provoz v jiných oblastech, protože chápou, že jde o centrum Prahy.

Magistrát však městské části ani tak nevyhověl, mají si tam klid zjednat jinak.

Starostka tvrdí, že moc jiných cest k odstranění problému, který se snaží vyřešit už šest let, nemá. Strážníků je prý obecně málo a jsou víc potřeba jinde.

„Nemáme dostatek policistů, abychom každou noc mohli řešit tento bar. Není to v lidských silách a paní primátorka Krnáčová (Adriana Krnáčová z ANO - pozn. red.) to moc dobře ví. Pokud Praha zamítla naší částečnou regulaci tohoto území, tak očekávám, že dostaneme v brzké době plný počet městských strážníků,” uvedla Černochová.

Zavírací doba mezi druhou a třetí

Stejný problém řeší i Praha 1, ta se snaží již čtyři roky o regulaci otevírací doby v barech a klubech například v ulicích Dlouhá či Jakubská, jak Novinkám sdělil tamní radní pro bezpečnost této městské části Ivan Solil.

Rozhodnutí o návrhu sousední městské části je i pro představitele Prahy 1 ukazatelem, že ani jejich žádosti nebude vyhověno.

„Paní primátorka říká, že to zamítli a že je potřeba nalézt jiné řešení toho neutěšeného nepořádku na Praze 1 a na Praze 2. Chceme tedy, aby nám hlavní město řeklo, jaká mají připravená opatření, když na Praze 1 je strážníků o sto méně, než je tabulkový stav,” uvedl Solil.

Praha 1 chce regulaci dál prosazovat. Podle Solila je potřeba hlavně v centru, kde je na kilometru čtverečním více než 90 nočních podniků. V této oblasti by podle něj mohla otevírací doba končit mezi druhou a třetí hodinou ranní.

„Ať je to tak, že se nepřelévají ty obrovské opilé skupiny lidí. A v té době by byly připraveny složky systému, ať už je to policie, strážníci nebo úklid. Protože to, co po nich zůstává, je velice tristní a obtěžující. Prostě aby centrum bylo nejen pro turisty a opilé davy, ale aby bylo i místem, kde se dá žít, což se v tuto chvíli nedá,” dodal Solil.

Na doporučení komise

Radní pro bezpečnost také poznamenal, že mu vadí, jak návrh městských částí v médiích prezentovala primátorka Krnáčová. Podle něj se nejedná o plošnou regulaci, jak znělo z magistrátu, ale pouze o možnost omezení v určitých ulicích.

Krnáčová se však proti tomuto tvrzení vymezila. Podle ní se jedná o plošný zákaz, i pokud jde jen o některé ulice.

Dělat něco takového formou obecně závazné vyhlášky je nesystémové a navíc bychom tím nepřiměřeně omezovali podnikání. primátorka Adriana Krnáčová (ANO)

O požadavku Prahy 2 rozhodovalo vedení města minulý týden. „Komise pro legislativu a právo nám doporučila, abychom otevírací dobu plošně neregulovali, a já s tím souhlasím. Dělat něco takového formou obecně závazné vyhlášky je nesystémové a navíc bychom tím nepřiměřeně omezovali podnikání,” zdůvodnila pro Novinky Krnáčová své rozhodnutí.

Mluvčí Magistrátu Vít Hofman Novinkám řekl, že městské části mohou řešit narušování veřejného pořádku například formou vyhlášek zakazujících konzumaci alkoholických nápojů na určitých místech.

Pokud dochází k narušování klidu, případně ke konzumaci alkoholu v rozporu s vyhláškou, pak Hofman doporučuje přivolat hlídku městské policie.