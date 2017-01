Česká republika především „potřebuje fungující Evropu a Evropskou unii“, uvedl po několikahodinovém jednání Zaorálek a dodal, že na tom se s prezidentem shodne.

Zaorálek podotkl, že ČR může být k EU kritická a mít výhrady, ale jejím klíčovým zájmem je, aby EU byla bezpečná a prosperující.

Ministr zahraničí také ocenil to, že by prezident Zeman mohl jednat brzy v Bílém domě. Zaorálek k Trumpovi poznamenal, že jeho vůle rozbít některé „staré šablony“ není nutně špatná. Je ale otázkou, co nového se místo nich vytvoří a jak to bude pracné.

Důležitost jaderné dohody s Íránem



Se Zemanem se podle svých slov také shodl v náhledu na Turecko i na tom, že mezinárodní dohoda o jaderném programu s Íránem, kterou Trump zpochybňuje, je v zájmu ČR. Česká diplomacie bude chtít tento postoj u americké vlády prosazovat.

Zaorálek potvrdil, že s prezidentem Zemanem mluvili také o velvyslancích, přičemž šéf diplomacie odmítl sdělit, zda se jednalo také o bývalém hradním protokoláři Jindřichovi Forejtovi.