„Pan Faltýnek bude v nemocnici ještě přes víkend. Praskl mu vřed,“ řekl ve Sněmovně novinářům Babiš.

Politik byl převezen do ústřední Vojenské nemocnice a v péči lékařů by měl zůstat minimálně do neděle. [celá zpráva]

Faltýnek je pravou rukou partajního šéfa Andreje Babiše, ještě ve středu ve Sněmovně vystupoval proti zákonu o střetu zájmů, kdy opakovaně opanoval diskusi.

Jeho kolegové kolaps přičítali celkovému vyčerpání organismu.