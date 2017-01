Praha chce pro strážníky možnost pokutovat řidiče

Praha chce iniciovat změnu zákona, která by městské policii umožnila pokutovat řidiče. V pátek to uvedli náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) a radní Libor Hadrava (ANO). Hlavní město se odvolává na analýzu Technické správy komunikací (TSK), která konstatuje, že až 70 procent řidičů, kteří vjedou do vyhrazených jízdních pruhů, tam nemá co dělat.