Podle předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky byste měl být novým volebním manažerem sociální demokracie. Jaký je váš plán?

Ano, je to pravda. Mohu to potvrdit. Mluvili jsme o tom s panem premiérem včera. Dneska ráno na grémiu jsem byl jednomyslně schválen, toho si nesmírně vážím. Můj plán je do toho a jít a samozřejmě ty volby vyhrát.

Jakým způsobem je chcete vyhrát? Máte už připravenou nějakou strategii? Jak se k tomu chcete postavit?



Chci se tomu postavit čelem, jak je vždycky u mě zvykem. Ale je velice brzo plánovat jakoukoli strategii. Samozřejmě nad tím velice intenzivně přemýšlím. V tuto chvíli jsme na počátku, sestavuji si tým nejbližších spolupracovníků, tak abychom na tom začali hned pracovat. Nebudu na nic čekat, takže již dnes obvolávám ten tým lidí, aby byli připravení na tom se mnou dělat. Bude to velice profesionální tým.

Jsem vítězný typ, takže se pokusím udělat všechno pro to, abych ty úspěchy, které mám v Náchodě jako starosta, přenesl na celou Českou republiku. Nemůžu to udělat jinak, než že se obklopím lidmi schopnějšími, než já. To není problém, je to skoro každý.

Mohl byste už dát jedno nebo dvě konkrétní jména lidí, kteří s vámi budou na kampani pracovat?



Strašně rád bych je řekl, ale tak jako bylo to rozhodnutí těžké pro mě, tak je těžké i pro ty lidi. A některé o tom nechci informovat prostřednictvím médií. Některá jména zmíním již příští týden, sice ne všechna, ale některá z nich.

Víte už, s jakým rozpočtem můžete počítat?



To jsou velice předčasné otázky. Teď se vyřešila ta zásadní věc tedy, že mám být dirigent toho velkého orchestru, který povede k tomu, abychom vyhráli volby sociální demokracii a udělali z ní vítěznou stranu v nadcházejících parlamentních volbách. Ale určitě se budeme držet schváleného zákona, kde je ten limit 90 miliónů korun.

V prosinci jste zmínil, že budete mít zájem i o členství v nejužším vedení strany. Mění se na tom něco? Případně ponecháte si své funkce?



Den má 24 hodin a musíme být realisté. Když vytáhnu dnešní spekulace některých novin, kde hovoří o tom, že mám nějaké zdravotní indispozice, tak to bylo v minulosti. Teď je to všechno pryč a jsem naprosto v pořádku. Ale je pravda, že se někdy musí spát.

Nicméně trvám na tom a postavím se k tomu čelem, protože chci být součástí toho vedení. Ale nezáleží to jenom na mně, záleží to na delegátech, zda mě zvolí a dokážu je oslovit. Počítám s tím, že budu muset předat neprodleně post odborného mluvčího přes dopravu, protože doprava mě zaměstnává v poslední době velice intenzivně, díky kvalitám ministra Ťoka (ministr dopravy Dan Ťok za ANO - pozn. red.). Tedy zabírá mi hodně času. Předpokládám, že potom po dohodě s kolegy bych rezignoval na další funkce jako předseda krajského výboru v Královéhradeckém kraji. Začnu se tedy zbavovat funkcí, kterých je hodně, a budu mít jenom ty, které jsou primární a důležité. Nicméně starostou Náchoda chci zůstat, protože je to moje srdce a jsou tam skvělí lidé a je potřeba pro ně ještě pracovat.

Podle průzkumů zaostává sociální demokracie za ANO o deset procent. Spekuluje se o tom, že jim v tom pomáhá i kampaň na sociálních sítích. Plánujete je vy nějak zapojit do kampaně?



Ano, bezesporu. Žijeme v 21. století a sociální sítě jsou nedílnou součástí kampaní. Takže jejich zapojení předpokládám i já. Mám velice živou a aktuální agendu na sociálních sítích, jako starosta města komunikuji s občany, takže samozřejmě s tím počítám. To, že zaostává deset procent za ANO, je pro mě v tuto chvíli výzva.