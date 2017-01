Vozidlo není ale pro každého seniora. Musí být klientem Centra sociální a ošetřovatelské pomoci. „Nejsou to jen senioři, ale jedná se i o osoby handicapované. V tuhle chvíli projevila zájem maminka dvanáctiletého zdravotně postiženého dítěte, které potřebuje odvážet do školy,“ řekl radní MČ Prahy 5 Petr Lachnit. V pilotním programu zatím jezdí jedno auto.

Taxík Maxík usnadňuje život i osmdesátileté seniorce Janě Rysové. „Manžel má Alzheimerovou chorobu a já jsem na tom zdravotně ještě hůř, takže nás vozí k doktorům,“ svěřila se paní Rysová s tím, že Taxík Maxík s klasickou taxi službou nedá srovnat nejen z finanční stránky, ale hlavně z té lidské. „Pan řidič nám pomáhá do auta i z auta. Jsme staří, už nezvedneme nohy.“

Hodina jen pro sebe

Řidič Jan Krahulík řídí celý život vše, co má kola. Na své nynější povolání je velmi hrdý. „Tahle služba je bezvadná. Paní Jana měla pravdu v tom, že obyčejné taxíky na to nejsou vybavení. Navíc záleží, jakou má řidič zrovna náladu. Za mých dob, kdy se s taxíky začínalo, bylo naprosto normální, že jsme klientům pomáhali do vozu a z vozu, dneska to tak není,“ míní Krahulík. Sám doufá, že se služba bude rozšiřovat. Rád by klienty vozil i za zábavou nebo na nákupy.

S myšlenkou na Taxík Maxík přišla nadace Charty 77 a Konto Bariéry. Jedna jízda stojí šedesát korun po celé Praze na jednu osobu a klient má nárok vůz využívat celou hodinu. Lidé si mohou službu objednávat telefonicky na čísle 720 000 972 a Taxík Maxík jezdí pouze ve všední dny.