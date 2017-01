„Politici, kteří mají k nejrůznějším bezpečnostním informacím přístup, se musí v zájmu českých občanů chovat odpovědně. Nemají je zveřejňovat, musí respektovat zákony a mají především zajistit, aby dobře fungovaly bezpečnostní struktury státu, na nichž leží odpovědnost za boj s terorismem,” komentoval výrok Zemana premiér na facebooku.

„Platí tady jednoznačně: mluviti stříbro, ale mlčeti zlato,” dodal. České republice jinak prý může například hrozit, že už české vládě nikdo ze zahraničních partnerů žádné opravdu důležité informace neposkytne. „A doplatí na to bezpečnost Česka a našich lidí,” zdůraznil Sobotka.

Ve čtvrtek na tiskové konferenci rovněž řekl, že bezpečnostní složky fungují, pracují a zajišťují maximální bezpečnost občanů.

Zeman ve středu uvedl, že podle jedné z šifer, které se k němu dostaly, se v Česku pohybuje muž z Maghrebu, který prý může být napojený na teroristické skupiny. [celá zpráva]

Následně se bezpečnostní experti i poslanci z výboru pro bezpečnost bouřili, že prezident tím narušil práci tajných služeb. [celá zpráva]

Babiš ztratil nervy, míní premiér



Na konferenci Sobotka také reagoval na středeční výrok ministra financí Andreje Babiše (ANO). Ten v souvislosti se schvalováním zákona o střetu zájmů uvedl, že Sobotka zradil nejen Zemana, ale i jeho.

„Včerejší výroky Andreje Babiše byly hodně emotivní, myslím si, že ministr ztratil nervy v okamžiku, kdy zjistil, že ten návrh v Poslanecké sněmovně prošel,” uvedl Sobotka.

„Měl by se soustředit na to, aby přestal koalici zatěžovat tímto svým problémem. Bohužel koalice je v posledních třech letech neustále konfrontována s otázkami a problémy týkajícími se střetu zájmů, konkrétně Andreje Babiše. Měl by využít toho, že byla schválena obecná norma, která upravuje podmínky pro podnikání ministrů, a měl by se tomu návrhu přizpůsobit. Pokládám za velice důležité, aby ministři nepodnikali,” dodal premiér.