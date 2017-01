„Je to totální stupidita. Je to nezodpovědné prohlášení ve smyslu, že pokud se tu skutečně někdo takový pohybuje a já předpokládám, že když už prezident dostal tuhle informaci, tak je nějakým způsobem ověřená, tak tímhle dostal ten muž jenom varování, že se o něm ví,“ sdělil Novinkám Randák.

Podle něj je možné, že nyní dotyčný od svého plánu upustí a nahradí jej někdo, o kom třeba tajné služby ještě nevědí. Prohlášení tedy prý zkazilo práci bezpečnostních složek. Můžou to podle něj zmuchlat a hodit do koše.

„Zavání to strašením lidí. Myslím si, že je to hledání podpory jeho vlastních prohlášení o tom, jak je migrace nebezpečná. Takže když se mu dostalo jediného potvrzení, že by se sem tenhle člověk mohl dostat třeba v rámci migrační vlny, tak to prezident hned použil, aby potvrdil své předchozí prohlášení,“ konstatoval Randák.

Prezident si tuto informaci podle něj měl nechat pro sebe, protože tím ohrožuje bezpečnost České republiky.

Ničí Zeman pověst českých tajných služeb?

Třetím problémem podle něj je, že by to mohlo poškodit české tajné služby v očích zahraničních kolegů. Pokud by informace byla ze zahraničí, tak by to mohlo poškodit nejen důvěru, ale i další tok informací.

„Fakticky nedojde k narušení důvěry, protože žádná služba není zodpovědná za svého prezidenta. Ale přesto to znamená, že příště, až nám někdo takovou informaci bude chtít předat, tak to bude vážit na lékárenských vahách, zda vůbec to dávat nebo ne. Protože to může ohrozit jejich vlastní informační zdroje,“ vysvětlil Randák.

Dodal, že i když nyní tajné služby povinně musí předávat informace prezidentovi, tak by se nedivil, kdyby s tím přestaly. „Naše služby by se podle mého názoru měly zachovat tak, že příště panu prezidentovi žádnou informaci nedají, protože skutečně je to ohrožení bezpečnosti České republiky,“ řekl tvrdě Randák s tím, že když dochází k podobným bezpečnostním incidentům, tak by měl ředitel nebo vedení tajné služby zvážit, zda tuto informaci uvolnit.

„Vím, že jde po hraně, ale ta škoda, kterou napáchá tím, že tu informaci prezidentovi nepředá, je daleko menší než škoda, kterou napáchá prezident tím, že to řekne do rádia,“ uzavřel celou věc Randák.