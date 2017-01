NS zpochybňoval výjimku, díky které badatelé například nepotřebují souhlas žijících lidí, jejichž citlivé osobní údaje se v dokumentech objevují.

Někteří historici vyjádřili obavu, že by zrušení výjimky zkomplikovalo jejich práci. Dokumenty by dostali se začerněnými osobními údaji, případně by pro ně zůstaly nepřístupné. Proti zásahu do zákona se postavila také vláda. Poukázala na potřebu poznávat historické prameny a přinášet svědectví o obou totalitách.

Zákon říká, že podmínka předchozího vyrozumění ani písemného souhlasu žijících osob s nahlížením do archivních fondů se netýká konkrétních typů dokumentů. Jedná se o archiválie vzniklé před 1. lednem 1990 z činnosti vojenských soudů a prokuratur všech stupňů, bezpečnostních složek, některých soudů, Národní fronty, dále na archiválie německé okupační správy a dokumenty, které již dříve měly veřejnou povahu.

NS zdůraznil, že nechce historikům uzavřít cestu k dokumentům ani nezpochybňuje potřebu zkoumat totalitní režimy. Od ústavních soudců pouze očekával vyjádření, zda je široce vymezené zpřístupnění osobních údajů přiměřené a zda nepřipadá v úvahu citlivější řešení.