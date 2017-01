Rezerva na důchodovém účtu by podle Sobotky měla umožnit, aby se penze valorizovaly i v době, kdy není hospodářský růst. Návrh předložil v pondělí na koaliční radě, ale ta se na něm neshodla. Ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš například chce, aby se z přebytku umořil státní dluh. Dodal, že vláda má čas na rozhodnutí do 30. dubna. [celá zpráva]

Sobotka ovšem na svém návrhu trvá. Podpořili jej prý i lidovci. „Debata na včerejší koaliční radě ukázala, že návrh sociální demokracie jde správným směrem,“ uvedl v úterý Sobotka. Podle něj je důležité, aby prostředky byly použity na valorizaci penzí. Je prý třeba napravit nespravedlnost, kterou udělaly vlády v devadesátých letech.

„V devadesátých letech vláda vyvedla z účtu peníze, které vybrala na penze. Chceme využít této mimořádné situace, abychom tento dluh napravili,“ uvedl Sobotka. Na účtu je nyní podle něj 22 miliard korun. Dalších 62 miliard by měl tvořit přebytek státního rozpočtu z roku 2016.

Zvýšení minimální mzdy



„Znamenalo by to, že na tom účtu by byla rezerva 84 miliard korun. Chceme zajistit valorizaci penzí bez ohledu na to, jestli bude či nebude hospodářský růst,“ dodal Sobotka.

Mezi další priority sociální demokracie pak patří zvýšení minimální mzdy, a to aby odpovídala 40 procentům průměrné mzdy 1. ledna 2018. „Je to postupný nárůst do roku 2018 a myslím, že si to vzhledem k naší situaci na trhu práce můžeme dovolit,“ konstatoval Sobotka.

ČSSD kromě toho chce zvýšit nemocenskou, také by ráda pomohla rodinám s dětmi, a to zvýšením přídavků na děti, případně zavedením otcovské dovolené.