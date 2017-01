Spor je především o to, kdo má sociální byty zajišťovat. Kabinet už totiž vloni v záři schválil návrh, podle kterého by sociální byty měly ze zákona zajišťovat obce a dostaly by na to od státu peníze. K tomu však přišlo ministerstvu práce a sociálních věcí tisíce připomínek a zákon by podle šéfky resortu Michaely Marksové (ČSSD) neměl šanci projít Sněmovnou.

Marksová proto přišla s tím, že obce by se zapojily dobrovolně a zbytek by zajišťoval nový státní úřad. S tím však nesouhlasí hnutí ANO.

Podle ministra financí Andreje Babiše (ANO) by měly nárok na sociální byty posuzovat obce. „Měl by o tom rozhodovat ten starosta obce, ten o tom má nejlepší přehled, kdo potřebuje sociální bydlení. Hlavně by se mělo definovat, kdo na něj má nárok. Zřizovat nový úřad, aby to dělali úředníci z Prahy, je špatná cesta,“ míní Babiš.

Sobotka: Cílem návrhu není nahrazovat obce



„Tam, kde se obce nepřihlásí do systému sociální bydlení, tak by tady měl být někdo, kdo bude partnerem pro vyhledávání možností sociálního bydlení. Ale cílem návrhu není nahrazovat obce,“ uvedl k tomu premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Předseda vlády nicméně slíbil, že soc. dem. bude dělat všechno proto, aby byl zákon schválen. „Hlavní je vydefinovat cílové skupiny lidí, pro které bude zákon určen,“ míní Sobotka. Dodal, že požádal Marksovou, aby svolala jednání koaličních expertů a vypořádala všechny připomínky.

Podle KDU-ČSL je rovněž zákon potřeba. Místopředseda strany Jan Bartošek řekl, že stát má k dispozici už teď nástroje, skrze které může budovat dostupné bydlení. „Obce mohou stavět sociální byty s regulovaným nájmem,“ podotkl.

Místopředseda KDU-ČSL a místopředseda Sněmovny Jan Bartošek

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Zákon je v koaliční smlouvě



Kvůli zákonu o sociálním bydlení minulý týden před Strakovou akademií demonstrovali aktivisté z hnutí Mít svůj domov, které sdružuje několik desítek neziskových organizací zabývajících se sociálním bydlením.

Uvedli, že pokud vláda do konce ledna normu nepřijme, nemá do konce volebního období šanci projít legislativním procesem. Zákon o sociálním bydlení má Sobotkův kabinet v koaliční smlouvě.

Lídři koalice v pondělí večer rovněž řešili, jak naloží s přebytkem státního rozpočtu či jak budou hlasovat o návrzích k elektronické evidenci tržeb, které bude ve středu řešit Sněmovna v rámci daňového balíčku. Ani zde však nenašli žádnou shodu. [celá zpráva]