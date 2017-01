Po prostudování finančních podmínek veřejné zakázky, které nabídlo ministerstvo vnitra na další tři roky, se rozhodla do soutěže o 520,5 miliónu korun nepřihlásit a neobjevil se ani jiný zájemce. Charita sice bude pomáhat dál, ale řídit celý projekt, který by se mohl týkat až 2000 lidí ročně, už nechce.

Loni přitom právě Charita díky svým dlouhodobým zkušenostem s pomocí uprchlíkům získala zakázku na pilotní ověřování programu, v jehož rámci veškerou pomoc poskytovanou řadou různých organizací bude koordinovat jedna instituce.

Podle ministerstva vnitra se projekt, který loni pomohl 500 lidem, osvědčil. Přesto z něho Charita ČR vycouvala. Proč? „My jsme chtěli pokračovat. Dali jsme do toho velké úsilí. Bohužel ale podmínky, jak byly nyní nastaveny, nejsou z pohledu naší roční zkušenosti vyhovující. Nemůžeme se proto k zakázce zodpovědně přihlásit,“ řekla Právu manažerka integračních služeb Charity ČR Pavla Müllerová.

Podle ní je „velký nepoměr mezi počtem osob, které mají být integrovány, a nabídnutou částkou na zajištění koordinační role“.

Dva milióny nestačí

Při podpisu nové zakázky by se totiž musela zavázat, že převezme odpovědnost za organizaci péče až o 2000 osob ročně. Ministerstvo se tak zřejmě chce pojistit pro případ, že by muselo skutečně začít přijímat uprchlíky podle evropských kvót.

Podle Müllerové je problematické rozdělení peněz určených na samotnou péči a na její celostátní koordinaci. Ze 173,5 miliónu, které dostali loni od ministerstva vnitra, směli na koordinační roli použít maximálně dva milióny.

„Po loňsku víme, kolik času a lidských sil právě tato činnost zabere. I proto, že ti lidé nejsou jen v zařízeních, ale po celé republice v soukromí. Je s tím značná administrativa. Vystačit s dvěma milióny bylo obtížné. I když se obecně mluví o tom, že do České republiky přijde v příštích letech zhruba jen tolik lidí jako loni, přesto ten závazek na sebe vzít, by bylo nezodpovědné,“ dodala Müllerová.

Vnitro si poradí samo a levněji

Program je podle ní dobrý, klienti jsou spokojeni a dobře spolupracují. Jen v několika málo případech musela být pomoc ukončena. Podle ní se i proto bude Charita dál na pomoci uprchlíkům podílet, ale už ji nebude koordinovat. Ministerstvo vnitra si tedy musí poradit samo a koordinaci projektu zajistit jinak.

Šéf odboru azylové a migrační politiky Tomáš Haišman se odmítl k jednostrannému ukončení role Charity ČR na projektu vyjádřit. Jak Právo zjistilo, náhradní řešení je již připraveno.

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) v pondělí vládě předloží návrh, aby koordinaci pomoci převzala pro letošek Správa uprchlických zařízení, která je příspěvkovou organizací jeho ministerstva. Během roku se pak rozhodne, zda bude vypsána nová veřejná zakázka na roky následující.

Správa existuje již dvacet let, spolupracuje s mezinárodními institucemi, samosprávou i nestátními neziskovými organizacemi. Má pod sebou přijímací, pobytová i integrační střediska a již sedm let má i síť center na podporu integrace cizinců v devíti krajských městech. Podle dokumentu vnitra pro vládu má dost lidí i zkušeností.

Jak vyplývá z návrhu, bude toto řešení i úsporné. Správa dostane z ministerského rozpočtu 46,5 miliónu korun na rok. Pokud by do ČR přišlo více lidí a peníze by nestačily, pak by se sáhlo do evropského Azylového, migračního a integračního fondu, kde bude pro tyto případy k dispozici dalších 127 miliónů korun.