Některé silnice ve Zlínském kraji pokrývá vrstva ujetého sněhu. Řidiči na něj narazí zejména na Valašsku. V kraji od nočních hodin místy slabě sněží. Přeháňky snižují viditelnost a na chemicky ošetřených cestách zůstávají zbytky sněhu.

V kraji je jasno až zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus 17 do minus 11 stupňů Celsia. Přes den podle meteorologů stoupne nejvýše na minus sedm stupňů. Podle předpovědi bude na západě kraje ojediněle slabě sněžit. Nadále až do odvolání platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před silným mrazem.

I v dalších dnech tak region čekají teploty výrazně pod bodem mrazu. V noci na pondělí spadnou až na minus 16 stupňů Celsia, přes den by měly dosahovat hodnot od minus devíti do minus pěti stupňů Celsia. Podobné počasí slibuje předpověď i na úterý.

Silničáři jsou v plné pohotovosti.

FOTO: Luděk Peřina, ČTK

Na severu bude sněžit i přes den

Situace – alespoň co se dopravy týče – není o moc lepší ani na severu Čech. Sněhové přeháňky mohou v neděli ráno komplikovat dopravu. I na hlavních tazích je rozbředlý sníh. Teploty jsou ráno mezi minus pěti až minus deseti stupni Celsia a při nižších teplotách posypová sůl špatně účinkuje.

Meteorologové předpokládají, že občasné sněžení či sněhové přeháňky se budou vyskytovat i přes den. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus dvěma až minus šesti stupni Celsia, na horách bude mezi minus pěti až minus devíti stupni.

Na silnicích na východě Čech zůstává ležet sníh. Na hlavních tazích je většinou rozbředlý, na menších komunikacích uježděný, někde i zmrzlý. Opatrní by měli být motoristé zvláště v okolí Vysokého Mýta, kde se tvoří sněhové jazyky a místy zůstávají zmrazky.

V neděli ráno bylo na východě Čech většinou zataženo, na velké části území sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly od minus 14 do minus sedmi stupňů.

Klidně až minus 20

V Olomouckém kraji v noci slabě sněžilo, silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. V kraji je polojasno až zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus čtrnácti do minus sedmi stupňů Celsia.

Přes den podle meteorologů stoupne nejvýše na minus šest, na horách pak na minus devět stupňů. Během neděle bude podle předpovědi ubývat oblačnosti až na skoro jasno. Nadále však platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před silným mrazem.

I v dalších dnech tak region čekají teploty výrazně pod bodem mrazu. V noci na pondělí spadnou až na minus 17 stupňů Celsia, přes den by měly dosahovat hodnot od minus devíti do minus šesti stupňů Celsia, na horách pak od minus 13 do minus devíti stupňů. V noci na úterý teplota podle meteorologů klesne až na minus 20, přes den bude v úterý od minus sedmi do minus 11 stupňů.

Některé silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností.

FOTO: Dalibor Glück, ČTK

Dopravu v Jihočeském kraji komplikuje na řadě míst sněžení. Všechny vozovky v regionu jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Teploty nedosahují extrémních hodnot jako v sobotu nad ránem, ale pohybují se v rozmezí do minus pěti do minus devíti stupňů Celsia. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

Sněží na větší části Jihočeského kraje. Například na Prachaticku proto leží na vozovkách vrstva nového sněhu. V jiných částech regionu ztěžuje dopravu vrstva ujetého sněhu. Podle předpovědi meteorologů zůstane po celou neděli zataženo. Teploty se budou stále držet pod bodem mrazu. Podobné počasí bude i v pondělí.

Všechny silnice v Plzeňském kraji jsou po nočním sněžení sjízdné s největší opatrností. V celém regionu napadlo pět až sedm centimetrů. Teploty se oproti mrazivé sobotě zvýšily a pohybují se mezi minus osmi až minus šesti stupni Celsia, na horách kolem minus devíti. Na silnicích je často sněhová břečka.

Ani denní teploty v neděli nepůjdou nad nulu a měly by se pohybovat mezi minus třemi až minus dvěma stupni Celsia. Při těchto teplotách bude sůl podle dispečera zabírat rychleji, řidiči by se měli dát celý den pozor na mokré nebo zledovatělé vozovky.

Sněžit nepřestává

Na středočeských silnicích leží místy zbytky sněhu, na hlavních tazích je většinou rozbředlý sníh. V řadě středočeských okresů sněží. Na některých místech regionu v noci klesla teplota až k minus devíti stupňům Celsia, na většině území je zataženo a sněží nebo se objevují sněhové přeháňky.

Sněžit nepřestává. Nejen na horách, ale také v níže položených oblastech panuje mráz a téměř stále sněží. Idylický zimní pohled se naskýtá i na mladoboleslavský hrad.

FOTO: Radek Plavecký, Právo

Vozovky na Vysočině jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Platí to rovněž pro dálnici D1. V regionu na většině míst po ránu sněží. Teploty navíc na některých místech klesly až k minus 12 stupňům Celsia. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku správy a údržby silnic na Vysočině.

Řidiči musí počítat s tím, že na dálnici mohou ležet zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Další vozovky v regionu pokrývá ujetá nebo zledovatělá vrstva sněhu.

Podle předpovědi meteorologů bude v ranních a dopoledních hodinách na řadě míst nadále sněžit. Přes den pak budou srážky ustávat. Teploty přesto zůstanou pod bodem mrazu a budou se pohybovat od minus čtyř do minus osmi stupňů Celsia.

Ujetá vrstva sněhu už zůstává na jižní Moravě i na některých silnicích první třídy, na dálnicích je po chemickém ošetření vrstva rozbředlého sněhu. Na silnicích druhých a třetích tříd leží vrstva ujetého sněhu krytá posypem.

Aktuálně se ranní teploty pohybují okolo minus deseti stupňů a v části kraje ještě stále slabě sněží. Během dne by mělo slabé sněžení ustat a má se vyjasňovat, nejvyšší teploty se mají vyšplhat na minus čtyři stupně.