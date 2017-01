Zákon o sociálním bydlení má kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD) v koaliční smlouvě, zatím se ho ale nepodařilo prosadit. Šéf Platformy pro sociální bydlení Štěpán Ripka na demonstraci řekl, že je nejvyšší čas, přijetím zákona se podle něj zabrání byznysu s chudobou.

„Zákon je v obrovském skluzu. Pokud jej vláda neschválí do konce ledna, nemá šanci projít legislativním procesem a hrozí, že zde takový zákon nebude minimálně dalších deset let,“ uvedl Ripka.

Připomněl vládním stranám ČSSD, ANO a KDU-ČSL, že před volbami se všechny jednohlasně zavázaly pomoci lidem v bytové nouzi, a nyní je to problém.

Happening zhlédla i ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD)

FOTO: Petr Horník, Právo

„Jsou za tím tlaky zájmových skupin a obstrukce některých ministerstev,“ řekl Ripka.

Ten přednesl výzvu, aby se na zákoně shodla koaliční rada na pondělním jednání a vláda jej následně schválila. Podle Ripky je to realistický termín, paragrafové znění je už připraveno.

Spor o to, kdo všechno bude mít nárok

„Tuto iniciativu vítám, my rozhodně chceme zákon prosadit. Bohužel je zde pořád významný spor s ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), se kterým se neshodneme na cílové skupině, pro kterou by měl zákon o sociálním bydlení platit. My chceme, aby na sociální byty měly nárok širší skupiny obyvatel, kdežto MMR je chce zúžit,“ řekla Právu ministryně Marksová.

Happening před Úřadem vlády

FOTO: Petr Horník, Právo

Recesistická oslava

Součástí demonstrace před Úřadem vlády byl také recesistický happening, ve kterém aktivisté představovali majitele ubytoven, jak slaví, že vláda neschválí zákon o sociálním bydlení.

Recesisté měli transparenty s hesly „Děkujeme za dalších deset let byznysu s chudobou“ či „Mám 16 tisíc měsíčně za 16 metrů čtverečních, kdo z vás to má?“.