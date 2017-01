Co si o projektu myslíte?

V ČR se vedení státu začalo zabývat protiteroristickým centrem za dob ministra Ivana Langera, tehdy jím Američané podmiňovali bezvízový styk. Myšlenka je to tedy správná, i když přichází trochu opožděně, ale je otázka, nakolik je centrum vybavené, co umí a jaký má informační zdroj. To posoudit nedovedu.

Přijde mi to jako vykládání Písma svatého, což je v tomto případě úchylné. Andor Šándor

Centrum má nejen sledovat ohrožení vnitřní bezpečnosti státu, například extremisty, ale má reagovat právě i na dezinformační kampaně. V tomto případě se mluví nejčastěji o ruské propagandě.

Mně ty řeči o ruské propagandě už upřímně lezou krkem. Tady propagandu dělá kdekdo. Představa, že si někdo sedne na úrovni státu a řekne, že toto je pravda a toto ne, je naprosto nesmyslná a hloupá. Dění v zahraniční politice opravdu rozumí jen úzký počet lidí a ti nepotřebují, aby jim někdo říkal, co je pravda, a ti ostatní se o to nezajímají. Běžně se vyskytují různé legitimní názory, jak řešit otázky zahraniční politiky, a teď se to má vykládat na vnitru? Přijde mi to jako vykládání Písma svatého, což je v tomto případě úchylné.

Proč si ministerstvo myslí, že dalších 10 miliónů tradičně skeptických Čechů si řekne: „Když to říká vnitro, tak to bude pravda.“ Dnes jde s videozáznamy dělat tolik triků, že z toho jde hlava kolem. Nesmysly mi někdy posílají i lidé, o kterých jsem si myslel, že by měli mít víc rozumu.

Není ale právě to argument pro takové centrum? Ministr vnitra Chovanec ujistil, že CTHH nebude cenzurovat obsah médií či internetu.

Víc než patnáct let po 11. září spousta lidí stále věří, že pád Dvojčat zosnovali sami Američané nebo že za tím stáli židé. Proč? Protože lidé mají konspirační teorie rádi, jsou sexy a přitahují pozornost. To není ale vůbec nic nového, stejně jako to, že jeden stát se snaží ovlivňovat dění ve státě druhém. Dezinformační války se vedou od pradávna. Přijde mi, jako bychom tady něco objevovali, a když to objevíme, tak tomu dáme nějaký pěkný název.

Nezpochybňuji erudici lidí, kteří pracují v CTHH, ale prostě nechápu, kdo bude tou autoritou, která rozhodne, že toto je pravda. Andor Šándor

Pokud jde o hybridní hrozby, tak přiznávám, že úplně nevím, o co má jít. To zas někdo vymyslel nějaký pojem, stejně jako zelené mužíčky. Hybridní jsou třeba motory v autech.

Takže lidé budou k informacím z webu přistupovat se skepsí?

Musíme si zvyknout, že internet bude přinášet čím dál víc informací, kterým nebudeme schopni hned rozumět, informací, které se budou tvářit jinak, budou se nás snažit mást buď proto, že to někdo dělá organizovaně, nebo proto, že se tím prostě baví. Na to, aby se člověk orientoval, co se děje v kybernetickém prostoru, tak té problematice musí rozumět, věnovat se tomu, číst a mít zkušenosti.

Nezpochybňuji erudici lidí, kteří pracují v CTHH, ale prostě nechápu, kdo bude tou autoritou, která rozhodne, že toto je pravda. V katolické církvi je to aspoň papež.

Třeba tajné služby?

O fungování tajných služeb něco vím. Mám také zkušenosti s tím, jak operují američtí zpravodajci. A někdy jsou jejich závěry takové, aby konvenovaly přáním politiků. Zpráva o zbraních hromadného ničení v Iráku, kvůli níž začala v roce 2003 válka, je takový příklad. Obama řekne, že Rusové vyhráli Trumpovi volby, ten to pochopitelně popře, i kdyby to byla pravda. Kde je tedy pravda a kde lež?

Řekl byste, že dnešní doba je v tom nebezpečnější?

Těžko říct, jestli nebezpečnější, je rozhodně rychlejší. Když císař prohrál u Milána, tak se to běžní lidé dozvěděli třeba až za šest dní, dnes máte možnost dění sledovat vlastně v přímém přenosu. Je také mnohem víc informací než kdy dřív, jsme jimi doslova zahlceni. Svou roli v tom hrají často i média, která tvrdí jednu věc a o dvě hodiny později zase něco jiného, jako by se nechumelilo.