Večer a o víkendech bude pražské metro jezdit častěji

Hromadnou dopravu v Praze a okolí čekají i v roce 2017 změny, avizovala je společnost ROPID, která dopravu v metropoli organizuje. Kromě posílení provozu metra mezi devátou a desátou hodinou večerní, by se měl zkrátit i víkendový interval a častěji by mělo metro jezdit i na koncových stanicích trasy „A”. Od března se do ulic vrátí „nostalgická” tramvajová linka 23. A posílena bude také noční příměstská doprava.